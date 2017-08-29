İzmir bayramda toplu ulaşımı yarı fiyatına kullanacak

İzmir'de Kurban Bayramı süresince yapılan otobüs, vapur ve raylı sistem yolculukları "yüzde 50 indirimli" olacak. Mezarlık ziyaretlerine tahsis edilen otobüsler ise yine ücretsiz sefer yapacak

İzmir bayramda toplu ulaşımı yarı fiyatına kullanacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirlilerin Kurban Bayramı ziyaretlerini kolaylaştırmak amacıyla, Belediye'ye ait toplu ulaşım araçlarında yüzde 50 indirimli tarife uygulayacak. Ayrıca mezarlık ziyaretleri için tahsis edilen toplu taşıma araçları da bayram günleri ücretsiz sefer yapacak.


7 mezarlığa ring seferi

Kurban  Bayramı süresince 08.00-17.00 saatleri arasında mezarlıklara ücretsiz gerçekleşecek seferler ve hareket noktaları ise şöyle:


Konak – Karabağlar Mezarlığı, Yeşilyurt Mezarlığı (Hareket: Bahribaba otobüs peronları)

Konak – Hacılarkırı Mezarlığı (Hareket: Konak AKM otobüs peronları)

Karşıyaka İskele – Soğukkuyu Mezarlığı, Doğançay Mezarlığı, Örnekköy Mezarlığı

(Hareket: Karşıyaka iskele otobüs peronları)

Bornova – Eski Mezarlık, Yeni Mezarlık, Işıkkent, Pınarbaşı, Hacılarkırı Mezarlıkları (Hareket: Bornova Meydanı)

Şirinyer – Buca Eski Mezarlık, Buca Yeni Mezarlık, Gökdere Mezarlığı (Hareket: Şirinyer Aktarma Merkezi)

Balçova Mezarlığı (Hareket: Fahrettin Altay Aktarma Merkezi)

Aşağı Narlıdere Mezarlığı (Hareket: Fahrettin Altay Aktarma Merkezi)

 
Bayramda Urla, Foça ve Yassıcaada keyfi

İZDENİZ Genel Müdürlüğü de, bayram süresince İzmirlilere deniz yolculuğunun keyfini yaşatacak. Bayram öncesi 30 Ağustos Zafer Bayramı ile bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günleri Urla ve Foça'ya gemi seferleri yapılacak. Vapur seferlerinin çalışma programı ise şu şekilde olacak:

 

Metro'da bayrama özel sefer planı

30 Ağustos 2017 Çarşamba günü kutlanacak Zafer Bayramı ile Kurban Bayramı süresince  sefer sıklıkları şöyle gerçekleşecek:


İZBAN'da ise tatil süresince hafta içi tarifesi uygulanacak. 

Etiketler; #izmir #toplu ulaşım #kurban bayramı
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