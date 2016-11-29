İzmir Bozyaka'da yangın: 3 kişi yaralı

İzmir Karabağlar'da bulunan bir evde yangın çıktı. Yangında 3 kişi yaralandı

İzmir Karabağlar'a bağlı Boyzaka mahallesindeki bir apartmanın 4. katında yangın çıktı. Bugün sabah saat 06.00 civarında çıkan yangını, alevleri farkeden komşular polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Ekipler yangın çıkan evde bulunan 27 yaşındaki Mazlum Bakır, 21 yaşındaki Rabia Kuşoğlu ve 34 yaşındaki Mehmet Günay'ı da evden çıkardı.



Olay yerinde bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Rabia Kuşoğlu'nun durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Yangının neden çıktığı henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.





