İzmir bu hafta güneşli ama soğuk!

İzmir'de son günlerde etkili olan ılık hava yerini soğuk havalara bırakıyor

İzmir'de özellikle dün adeta bir bahar havası vardı. Ancak bugün güne bulutlu bir hava ile başlayan İzmirliler'i yağmur da bekliyor. Bugün 16 derece ile ılık bir hava yaşayacak olan İzmir'de havalar ise yarından itibaren soğuyacak.



Yarın gündüz 11 derece olacak olan İzmir'de gece ise hava sıcaklığı 0'a kadar düşüyor.



Çarşamba günü ise havalar daha da soğuyacak. Gün içinde en fazla 7 derece sıcaklığı görecek olan İzmirliler gece ise -2 ile üşüyecek.



Perşembe günü ise gündüz en yüksek sıcaklık 9 derece olacak, gece ise 1 derece ile soğuk bir hava etkisini sürdürecek.



Cuma günü yine gündüz en fazla 9 derece sıcaklık ile karşılacak olan İzmirli'yi gece ise -1 derece bir sıcaklık bekliyor.



Cumartesi günü hava gündüz 8 gece -2 derece olurken, pazar günü ise kısmen biraz daha ısınacak olan hava sıcaklığı 10 derece olarak görülecek. Ancak pazar günü gecesi ise sıcaklık -2 derece. Pazar günü ise gündüz 9 dereceyi görecek olan İzmir'de gece 1 derecelik bir sıcaklık etkili olacak.



Yetkililer soğuk havalarda yakılan kömür sobalarına ve soba zehirlenmelerine karşı vatandaşları uyardı.