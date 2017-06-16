İzmir bu kez 4.2 ile sallandı

İzmir'de depremler devam ediyor. Alınan bilgiye göre 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha oldu

İzmir'de 6.0'ın sonrasında depremler devam ediyor. Merkezüssü Karaburun İlçesi olan bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyülüğü 4.2 olarak açıklandı.

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