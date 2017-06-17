İzmir bu sabah yine sallandı. İşte büyüklüğü

İzmir'de depremler devam ediyor. Dün meydana gelen iki depremden sonra bugün de Karaburun açıklarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

İzmir sallanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde meydana gelen 6.0'lık depremden sonra artçı depremler sürüyor. Dün İzmir'de iki deprem meydana gelmişti. Bugün de saat 06.40'ta Karaburun açıklarında Richter ölçeğine 4.7 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.



Depremin yerin 13.8 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi. Deprem bölgede kısa süreli paniğe neden oldu.