İzmir Buca'da 48 saat telefonsuz kaldılar

İzmir'de Buca Belediyesi tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Teknolojik Uyku Festivali’ne 400 kişi katıldı. Cep telefonu kullanımının yasak olduğu festivalde katılımcılar; 48 saat dijital detoks yaptı, yüz yüze iletişim kurarak yeni arkadaşlıklar edindi

Buca ilçesinin Kaynaklar bölgesinde dağın sessizliği içinde 5-7 Eylül'de yapılan festivalde cep telefonu yasak. Ulusal ve uluslararası katılımla gerçekleşen ve tüm ihtiyaçların ücretsiz karşılandığı festivale katılanlar, geleneksel lezzetler ve oyunlar eşliğinde teknolojiden uzak 48 saat geçirip, organik yaşamı deneyimledi. Teknolojik hiçbir cihazın alınmadığı, dijital bilgi bombardımanına son verilen, yüz yüze iletişimin ve yepyeni arkadaşlıkların geliştirilmesinin amaçlandığı festivale, 3 bin 645 kişi başvurdu, katılımcı 400 kişi ise kurayla belirlendi. Azerbeycan’dan Diyarbakır’a, Van’dan Ankara’ya kadar yurt içi ve yurt dışından katılımla gerçekleştirilen festival, teknolojiyle çevrelenmekten yorulan hayatların dinlenebildiği bir vaha oldu. Sohbet etmeyi unutturduğu gibi giderek bağımlılık haline gelen teknolojik aletlerinden kopma cesareti gösteren genç- yaşlı yüzlerce katılımcı, festival alanına girişte son 'selfie'lerini çekip telefonlarını teslim ettikten sonra dijital dünyaya 48 saat süreyle veda etti.

NOSTALJİK OYUNLARLA COŞTULAR

Festivalde, kimi oksijen deposu bölgede ağaçların gölgesinde kitaplarını alıp dinlenmeye çekilirken, kimi yeni dostluklar için oyun alanına koştu. Tavla ve satranç alanı kıyasıya rekabete sahne olurken, yoga seansları ve doğa yürüyüşleri sakinlik ve huzur arayanların adresi oldu. Katılımcılar yakan top, voleybol, ip çekme gibi unutulmaya yüz tutan oyunların yanında heyecanlı langırt turnuvalarında ter döküp, profesyonel öğretmenlerden okçuluk dersi aldı, örgü oyuncak yapmayı öğrendi. Buca Belediye Başkanı CHP'li Levent Piriştina ok atma dersinde hedefi 12’den vurdu. Festivalin büyük ilgi gören Türk mutfağı bölümünde organik sebze meyve tezgahından istenilen ürünler alındı. Kuzu çevirme, gözleme, ızgara köfte ve pişiden oluşan menü ile damaklar şenlendi.

Akşam saatlerinde yakılan dev kamp ateşi etrafında toplanıp dostluk, kardeşlik şarkıları söyleyen katılımcılar kısa sürede kaynaşıp, unutulmaz neşeli sohbetlere daldı.