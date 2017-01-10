İzmir bunu da gördü: Uçaklar inemedi, 43 sefer iptal oldu

Tüm yurdu etkisi altına alan kar yağışı İzmir'de havayolu ulaşımında aksamalara neden oldu

Sabah 08.00'den itibaren İzmir Adnan Menderes Havalimanına uçak inmediği öğrenildi.



Yetkililer, İzmir Adnan Menderes Havalimanında 43 seferin iptal olduğunu, 9 uçağın ise başka havalimanlarına yönlendirildiğini bildirdi.



Yetkililer, havalimanının kapalı olmadığını karla mücadelenin devam ettiği alanda kar küreme araçlarının çalıştığını, kaymayı önlemek için yollarda tuzlama yapıldığını ifade etti.



İzmirliler havalimanıda uçakların kalkmasını bekledi



Kahramanmaraş'ta yaşayan çocuğunun yanına gitmek için saat 05.00'te havalimanına geldiğini söyleyen Çetin Atalmış (70), bavullarını teslim ettikten sonra uçağa alındıklarını, kar yağışı nedeniyle uçağın kalkmadığını belirtti.



Eşi Ayfer Atalmış (61) ise "İzmir'e uzun bir aradan sonra kar yağıyor, ilk defa başımıza böyle bir olay geldi ama kar yağması hoşumuza gitti. Çocuklar bayram ediyor." dedi.



İstanbul uçağı kar yağışı nedeniyle iptal olan Abdullah Oğuz ile arkadaşı Naci Yalçınkaya, aksama nedeniyle büyük zorluk yaşadıklarını henüz ek sefer konmadığını, bekleyişlerinin devam ettiğini aktardı.