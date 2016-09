Türkiye’nin en donanımlı ve modern itfaiyelerinden birine sahip olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangın ve afetlere en hızlı ve doğru şekilde müdahale edebilmek amacıyla araç gereç ve techizatını sürekli yeniliyor. İzmir İtfaiyesi, bu hedef doğrultusunda filosuna kattığı 118 yeni aracı, törenle hizmete aldı. Yaklaşık 190 milyon TL'ye mal olan araçların tanıtıldığı törene İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir milletvekilleri, ve ilçe belediye başkanları ile oda başkanları katıldı.



Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, itfaiye teşkilatının tulumbacılardan bu yana ülkemizde en eski teşkilatlardan bir tanesi olduğunu hatırlattı. Başkan Kocaoğlu, “Biz de İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak itfaiye çalışmalarında her konuda bir çok ilke imza atmış bir belediyeyiz. Arama Kurtarma Sağlık (AKS) ilk kez Türkiye'de İzmir'de kuruldu. Sadece İzmir değil, tüm Ege Bölgesi'ni kapsayan bir çalışmalar yapıldı. Türkiye'de itfaiye eğitiminin yapıldığı Toros kampüsümüz de bir ilktir, Büyükşehir Belediyesi’nin emeğidir. Emeği geçen tüm belediye başkanlarıma saygı şükranlarımı sunmak istiyorum” dedi.





İzmir İtfaiyesi yüzde 70 büyüdü



İzmir itfaiye teşkilatının tüm hemşehrilerimizin can ve mal güvenliğini sağlamak, hem yangında hem doğal afetlerde kurtarma ve yangın söndürme çalışmaları yapmak üzere 24 saat hizmet verdiğini hatırlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bugüne kadarki başarılı çalışmalar için teşekkür etti. İtfaiye teşkilatının bugünden sonra daha güçlü bir şekilde hizmet etmeye devam edeceğini belirten Başkan Kocaoğlu, şöyle devam etti:

“Sınırlarımızın büyümesiyle birlikte ihtiyaç da arttı. Biz de 198 araç ve 1350'ye yakın personelle hizmet veren itfaiyemize 118 yeni araç daha kattık. Bu işin maliyeti 189 milyon TL’dir. 7 aracın ihale süreci tamamlanmak üzere. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin özkaynaklarıyla aldığımız tüm bu araçlarla birlikte İzmir İtfaiyesi'nin araç filosunu bir seferde yüzde 70 büyütüyoruz.”





Eksik ve hatalı bilgilenme var



İnciraltı Kent Ormanı’ndaki törende, yeşile ve çevreye karşı hassasiyetlerini de hatırlatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Kültürpark Projesi’ne ilişkin önemli açıklamalar yaptı. Başkan Kocaoğlu şunları söyledi:

“Eksik ve hatalı bilgilenmeden dolayı bu projeye karşı bir grup oluştu. İyi niyetli arkadaşlarımızın durumu tekrar değerlendirmelerini, Pakistan Pavyonu'nda anlattığımız projeyi izlemeleri ve ne yaptığımızı bilmelerini istiyorum. Kültürpark kurulduğundan bu yana iki fonksiyon taşıyor. Bir tanesi kültür-sanat etkinliğidir ve bunların yapılabilmesi için mutlaka bir mekana ihtiyaç vardır. Bir diğer fonksiyon ise 85 yıldır gerçekleştirdiğimiz, Mustafa Kemal'in mirası olan İzmir Enternasyonal Fuarı'dır. İEF, İzmir'in en güçlü markalarının başında geliyor. İEF, ihtisas fuarları için yaptığımız Fuar İzmir'de değil, kültür- sanat faaliyetleri, ticari inovasyon ve ilk ürün sergilenmesi gibi etkinliklerle yine Kültürpark'ta gerçekleştirilecek. Bunlar için de bir mekanı ihtiyaç var. Bu kampanyayı yürüten arkadaşlarımızın New York’taki Central Park, Londra'dak i Hyde Park gibi park istediklerini ve buradan eleştiri yaptıklarını hepimiz biliyoruz. O parklara eşdeğer alan, bugün içinde bulunduğumuz İnciraltı Kent Ormanı’dır. Bizim dönemimizde bitirilmiş, nefis bir kent ormanı burası.. Eskiden kalma Engelli Merkezi'nden başka hiç bir bina yapılmamış ve yapılması düşünülmemiştir. Kadifekale heyelan bölgesindeki 440 dönüm üzerinde de bir kent ormanı kuruyoruz. Orada da hiç bir bina, sosyal tesis yapılmayacak; tamamiyle park hüviyeti taşıyacak. İnciraltı'ndaki kent ormanını hemşehrilerimiz yoğun bir şekilde kullanmaktadır. Bu park gibi İzmir'de hiç bir dönemde bir park yapılmamıştır. Burası. 2005 yılında bizim dönemimizde bitirilmiştir, nefis bir kent ormanı oluşturulmuştur. Kültürpark'ın yarışma projesi ise 1992 yılında Belediye Başkanımız Yüksel Çakmur tarafından yapılmış ve o proje çerçevesinde gelişme si sürdürülmektedir.”





Kültür ve park



Yeni projeyle tek bir ağaç kesmediklerinin altını çizen Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, “7 bin küsur ağaca ilave olarak 600 küsur ağaç daha dikiyoruz ve bu yeşil alan çalışmalarını Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi öncülüğünde, onların bilgi birikimini Kültürpark'a yansıtarak sürdürüyor, ağaçların korunmasını sağlıyoruz. Çok yıpranan İsmet İnönü Kültür Merkezi ile Atlas Pavyonu’nu yıkarak ikisinin de yerine yeşil alan yapacağız. 23 bin 500 metrekarelik fuar hollerini başka yere taşıyacağız ve yerine sadece 11 bin metrekarelik bir alanı kaplayan kültür ve sanat merkezi yapacağız. Kentin merkezinde şov, gösteri ve panellerin yapılabileceği, İEF'nin ve kültür sanat etkinliklerinin gerçekleştirileceği böyle bir mekana Kültürpark'ta ihtiy acımız vardır. Burası kent ormanı değildir. Bu sene yaptığımız İEF, son 15-20 yılın en mükemmel fuarı olmuştur. İzmir Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki yıllardan itibaren de İEF'yi 85 yıldır olduğu gibi geliştirerek sürdürecektir” dedi.





Elinizi vicdanınıza koyun



1990 yılında bu proje yapılmadan önce Kültürpark'taki yeşil alan miktarının yüzde 26 olduğunu, 2000'li yıllarda bu oranın yüzde 43'e çıktığını belirten Başkan Kocaoğlu, “Bizim projemizde ise yeşil alan miktarı yüzde 56'ya çıkacaktır, yani 1990’lı yıllara göre iki katından daha fazla arttırılacak. 1990'larda bina yoğunluğu yüzde 26; 2000'li yıllarda yüzde 14'e düştü. Bizim projemizde ise yüzde 7'ye düşecektir. Sert zemin yüzde 44 iken, bizim projemizde ise yüzde 26'ye gerileyecektir. Kültürpark özünü, geçmişini, tarihini, konseptini, işlevlerini koruyarak daha iyi, daha çok kullanılan bir cazibe merkezi haline gelecektir. Amacımız budur. Bu projede lafı ‘İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürpark’ı satacak’ noktasına kadar çekmeye çalışan arkadaşların e lini vicdanın koymasını istiyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 12 yıldır doğaya, çevreye ve kente nasıl baktığının hatırlanması gerekmektedir. Ben İzmirli hemşehrilerimizden, kentin kalkınmasında ekmek-su kadar ihtiyacımız olan Kültürpark'ın yenilenmesi projesine destek vermesini istiyorum” şeklinde konuştu.





“Dur” demek!



15 Temmuz darbe girişiminden sonra yaşananlara ilişkin görüşlerini de açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları, demokrasiyi ve ülkeyi korumak için merkezi hükümete destek verdi. Ama 15 Temmuz'dan bu yana hep beraber izliyoruz. Olayların farklı bir boyuta gittiğini; sanki bu girişimi onlar yapmış gibi aydınların, ilericilerin, demokratların, Cumhuriyet'ten yana olanların cezalandırılmaya çalışıldığını görüyoruz. Artık buna bir ‘dur’ demek gerektiğini ifade ediyoruz. Gelişmeler çok tehlikeli bir boyuta doğru evrilmektedir. Buna tüm siyasi partilerin ‘dur’ deme zamanı gelmiş ve geçmiştir. Ben genel siyaset konuşmayı sevmiyorum, işim de değil! Ama iş öyle bir noktaya geldi ki, bu kadarını paylaşmak istedim. Buradan birlik-beraberlik ve halkımızın menfaatinden başka hiç bir eylem içinde olmayacağımızın da altını çizmek istiyorum.”





Türkiye’de ilk



Törende, kapasiteleri 2.5 ton ile 18 ton arasında değişen 48 arazöz, 31 adet merdivenli araç, 3 adet endüstriyel ve kimyasal müdahale aracı, 16 adet kurtarma aracı ile 13 adet çeşitli hizmetlerde kullanılacak araç hizmete girdi. Alınan araçlar arasında biri 104, diğeri 90 metre merdiven uzunluğuna sahip bomlu sepetli iki araç ile endüstriyel yangınlarda kullanılmak üzere robotik araç da yer alıyor.



Robotik araç; uzaktan kumandalı, duvarı yıkabilen ve uzaktan kumanda ile yangının içine giren, sürücüsüz; su püskürtebilen bir yangın müdahale aracı ve Türkiye'de ilk kez İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne alındı. Tamamı kamera sistemiyle donatılan araçların olay yerine giderken güzergah üzerinde karşılaştığı sıkıntılar, itfaiyenin hareket merkezinden canlı olarak takip edilebilecek ve müdahalenin gecikmemesi için gerekli önlemler alınacak. İzmir İtfaiyesi, yeni alınan araçlarla birlikte İzmirliler'e toplam 309 araçla hizmet verecek. Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2017 yılında ise araç filosuna 1 adet dağda kurtarma aracı, 3 adet dar alan merdivenli araç, 1 adet özel donanımlı afet iskan otobüsü ile 1 adet hava teneffüs cihazı dolum aracı olmak üzere toplam 7 özel araç ilave edecek.



