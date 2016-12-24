İzmir Büyükşehir 2 büyük otoparkın yapımına başladı, diğerleri yolda

Yeni otopark projeleri için kolları sıvayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka ve Hatay'da toplam 1604 araçlık iki büyük bölgesel otoparkın yapımına başladı

Kentteki otopark ihtiyacını gidermek üzere atağa kalkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karşıyaka ve Hatay'da toplam 1064 araç kapasiteli 2 yeni otoparkın yapımına başladı. İnşaat çalışmaları süren otoparklardan Hatay semtindeki 17 No'lu Katlı Bölgesel Otopark 429, Karşıyaka-Alaybey’deki 37 No'lu Katlı Bölgesel Otopark ise 635 araç kapasiteli olacak.



Alaybey'e 7 katlı otopark



İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Karşıyaka'daki otopark ihtiyacını gidermek amacıyla yapımına başladığı Alaybey'deki otopark 7 katlı olacak. Toplam 25 bin m² inşaat alanına sahip otoparkın 2017'nin sonbahar aylarında tamamlanması planlanıyor.





Hatay’a 2. büyük otopark



Hatay semtinin otopark ihtiyacını gidermek için “Hatay Pazaryeri Katlı Otoparkı”nı yaşama geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, aynı bölgede projelendirilen ikinci katlı otoparkı ise Hatay 100 Sokak’ta yapıyor. 429 araç kapasiteli otopark, aralarında kot farkı bulunan 143 Sokak ile 141 Sokak'tan iki ayrı girişe sahip olacak. Otopark içerisinde yer alan asansörler sayesinde çevre halkı ve engelli vatandaşlar için iki sokak arasında ulaşım imkanı da sağlanacak. Otoparkın çatısında ise çevre halkının seyir terası, oturma alanları, havuzu, gölge elemanları ile birlikte kullanabileceği bir kamusal alan yaratılacak.





Türkiye’nin en büyüğü olacak



İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde 14 yeni otopark daha yapmayı planlıyor. Aralarında Bayraklı'da Adliye Sarayı yakınında yapılacak 615 araç kapasiteli Türkiye'nin en büyük tam otomatik otoparkı ve Karşıyaka Alaybey Tam Otomatik Otoparkı'nın da bulunduğu yapımı planlanan otoparklar şunlar:



Yeşilyurt Yeraltı Otoparkı ve Kültür Merkezi



Adliye Tam Otomatik Otoparkı



Karşıyaka Alaybey Tam Otomatik Otopark



Kemer Aktarma Katlı Otoparkı ve Zabıta Dairesi Proje Alanı



Karabağlar Bölgesel Selvili Mahallesi Meydan Düzenlemesi ve Yeraltı Otoparkı



Ödemiş Yer Altı Otoparkı



Karabağlar Karafatma Katlı Otoparkı



Ulukent Katlı Otoparkı



12 Nolu Katlı Bölgesel Otopark Karabağlar - Güneşli



Ayavukla Kilisesi Yanı Katlı Bölgesel Otopark



Susuzdede Katlı Otoparkı



Bostanlı Aşık Veysel Sokak Katlı Bölgesel Otopark



Yenişehir Gıda Çarşısı Katlı Otoparkı



Bostanlı Hakimevi Önü Yer Altı Otoparkı