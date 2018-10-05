İzmir Büyükşehir, 35 bin öğrenci bekliyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Okulları’nda kış dönemi başladı. Daha çok genç ve çocukların ilgi gösterdiği, ancak her yaştan İzmirliye kapılarını açık tutan okullarda bu yıl 35 bin kayıt hedefleniyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün 19 branşta ve 11 ayrı merkezde açtığı spor okullarında kış dönemi başladı. 7’den 70’e tüm İzmirlilere hitap eden kurslara geçtiğimiz kış döneminde 30 bin kursiyer hizmet aldı. Büyükşehir Belediyesi bu kış ise 35 bin İzmirli’ye ulaşmayı hedefliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü yetkilileri kış spor okullarının her gelir grubundan aileye hizmet etmesi amacıyla ücretleri tenis ve kano için 40 TL, diğer branşlar ise 10 ve 25 TL olarak açıkladı.

11 merkezde dopdolu program

Kültürpark’ta bulunan Celal Atik Spor Salonu'nun yanı sıra Evka-4 Spor Salonu (Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi), Ord.Prof.Dr. Ekrem Akurgal Yaşam Alanı, Yeşilyurt Sahası, Bayraklı Çiçek Sahası, Bostanlı Tenis Kortları, Uzundere Çok Amaçlı Spor Salonu, Ege Mahallesi, Bornova Rekreasyon Alanı ve Buca Sosyal Yaşam Merkezi'nde verilecek eğitimlerde İzmirliler, basketbol, futbol, cimnastik, sağlıklı yaşam, tekvando, judo, satranç, step aerobik, pilates, halk oyunları, tenis, voleybol, atletizm, hentbol, zumba, masa tenisi, yüzme, özel öğrenciler basketbol ve kano dallarında kış boyunca spor yapma olanağı bulacak. Buca'da yapılan Sosyal Yaşam Kampüsü'nde yüzme salonu kış ayında da İzmirlilerin hizmetinde olacak. Küçük yaş gruplarında 75-85 TL arasında fiyat açıklanırken, yetişkinler için 100 TL ve serbest girişler için 130 TL olarak belirendi.

Pek çok kurs da ücretsiz

İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün dört ayrı tesisteki spor okullarında ise eğitimler ücretsiz gerçekleştiriliyor. Celal Atik Spor Salonu'nda sağlıklı yaşam, halk oyunları, özel öğrenciler için basketbol ve masa tenisi, Bayraklı Çiçek Halı Sahası ve Konak Ege Mahallesi'nde futbol, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda ise sağlıklı yaşam eğitimlerine katılacak kursiyerler hiçbir ödeme yapmayacak.