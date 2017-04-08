İzmir Büyükşehir, 46 dairenin daha ihalesine çıkıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ’da inşa ettiği konutların 46 dairesini daha ihale yoluyla satışa sunuyor. Satışlar için ihale tarihi ise 13 Nisan Perşembe. 3+1 dairelerin fiyatları, 159 bin ile 195 bin TL arasında değişiyor.

97 daire satıldı bile..



Kentin her alanına yakın

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentsel dönüşüm projelerinde değerlendirmek üzere inşa ettiği konutlardan ihtiyaç dışı olanlarını uygun fiyatla satmaya devam ediyor. Buca Tınaztepe Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde yapılan konutlardan 46’sının daha satışı için ihaleye çıkılıyor. Geçtiğimiz Mart ayında 23 daireyi yeni sahipleriyle buluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 112 metrekare alana sahip 3+1 dairelerin 159 bin ile 195 bin TL arasında satışa sunulacağı ve 13 Nisan’da yapacağı ihale için son başvuru tarihini 12 Nisan 2017 olarak belirledi.Vatandaşlar, konut alanında oluşturulan tanıtım bürosundan hafta içi 09.30 – 12.30 ve 13.30 – 15.30 saatleri arasında bilgi alabilecek. Konutlardan almak isteyen vatandaşlar, ihale giriş belgelerini İzmir Büyükşehir Belediyesi Mesken Şube Müdürlüğü’nden temin edebilecekler. Şartname için konutların özelliğine göre satış bedeli üzerinden yüzde 3 oranında teminat bedelini ödemek gerekiyor.İzmir Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde açık artırma usulü sattığı 97 daireden 20 milyon 511 bin TL gelir elde etmişti.Büyükşehir Belediyesi tarafından Buca'da yapılan 578 konuttaki daireler, 3 oda 1 salona sahip ve net 112 metrekare. Konutlar, radye temel üzerine tünel kalıp sistemi ile ısı yalıtımlı ve çift asansörlü olarak inşa edildi. Kuzeyinde Buca Yedigöller Rekreasyon alanı, Buca Betontaş Kapalı Pazar Yeri ve Buca Telekom Santrali bulunan konutların güneyinde Akşemsettin İlköğretim Okulu, doğusunda 80. Yıl Betontaş İlköğretim Okulu, batısında ise Cumhuriyet Yüksek Öğretim Kız Öğrenci Yurdu bulunuyor.Modern bir mimari ile deprem yönetmeliğine uygun olarak inşa edilen Buca Toplu Konutları, Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne 2.5 km, Buca Belediyesi’ne 3 km, İzmir-Çeşme otobanına 9 km uzaklıkta.. Kent içi ulaşım araçları ile de konutlara rahatlıkla ulaşmak mümkün.