İzmir Büyükşehir, 6 bin 392 tane koyun-keçi dağıttı

Köyden kente göçün önlenmesinde en önemli adımlar İzmir’den atılıyor. Üreticilerin refah düzeyinin artırılması için örnek bir model geliştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, farklı desteklerin yanı sıra, ücretsiz küçükbaş hayvan dağıtımıyla da köylünün yüzünü güldürüyor.
Yerelde kalkınma hedefiyle Türkiye’ye örnek olan projeleri hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama’da üreticilere ücretsiz koyun ve keçi dağıtımının 4. etabını da gerçekleştirdi. Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan ve Bergama Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşkıranoğulları’nın da katıldığı dağıtımda, “Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi” projesi kapsamında verilen eğitimi başarıyla tamamlayan 113 üretici, 443 adet koyun ve keçinin sahibi oldu.
Umut sürüsü
Büyükşehir Belediyesi'nin kırsal kesimde küçükbaş hayvancılığı desteklemek için hayata geçirdiği proje ile bugüne kadar Karaburun, Urla, Kınık, Beydağ, Bergama, Seferihisar, Selçuk, Menderes ve Kiraz ilçelerinde toplam bin 653 üreticiye 6 bin 392 adet ücretsiz hayvan dağıtıldı. Yavrulayan küçükbaş hayvanlarla birlikte bu sayı bugün 8 bin 137'e ulaştı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu projeye 2015 yılı Ekim ayında, Kınık Poyracık’taki 80 üreticiye 306 adet kıvırcık koyun-koç, Sakız koyunu, Tahirova cinsi koyun-koç ve keçi dağıtarak başlamıştı.