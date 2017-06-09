İzmir Büyükşehir, 6 bin 392 tane koyun-keçi dağıttı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 yılı Ekim ayında Kınık'taki 80 üreticiye 306 adet koyun-keçi dağıtarak başlattığı destek programı katlanarak büyüdü. Eğitimlerde başarılı olan 1653 üreticiye ücretsiz dağıtılan hayvan sayısı, yeni yavrularla birlikte 8 bin 137'e ulaştı

Köyden kente göçün önlenmesinde en önemli adımlar İzmir’den atılıyor. Üreticilerin refah düzeyinin artırılması için örnek bir model geliştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, farklı desteklerin yanı sıra, ücretsiz küçükbaş hayvan dağıtımıyla da köylünün yüzünü güldürüyor.



Yerelde kalkınma hedefiyle Türkiye’ye örnek olan projeleri hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bergama’da üreticilere ücretsiz koyun ve keçi dağıtımının 4. etabını da gerçekleştirdi. Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aysel Özkan ve Bergama Ziraat Odası Başkanı Nuri Taşkıranoğulları’nın da katıldığı dağıtımda, “Kırsal Kesimde Gelir Getirici Faaliyetlerin Desteklenmesi” projesi kapsamında verilen eğitimi başarıyla tamamlayan 113 üretici, 443 adet koyun ve keçinin sahibi oldu.





Umut sürüsü