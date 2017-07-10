İzmir Büyükşehir, Ankara ve İstanbul'u solladı

Hemşehri şikayetlerinin etkin ve kalıcı yöntemlerle çözüme kavuşturulması amacıyla yaptığı çalışmalarla uluslararası ISO 10002 belgesini almaya hak kazanan İzmir Büyükşehir Belediyesi, üç büyük belediye arasında bu belgeyi alan ilk belediye oldu

Hizmet ve projelerinde vatandaş odaklı sosyal belediyecilik ilkelerini ön planda tutan İzmir Büyükşehir Belediyesi, hemşehri şikayeti yönetimi konusundaki etkin çalışmalarını ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Belgesi ile taçlandırdı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, üç büyük belediye arasında ISO 10002 belgesini alan ilk belediye oldu.



Belgelendirme kuruluşu Lloyd's Register LRQA Türkiye ve Güneydoğu Avrupa Bölgesi Satış Müdürü Burak Can ve Satış Yöneticisi ve Koordinatörü Seda Zeren, ISO 10002 sertifikasını İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’na takdim etti. Burak Can, günümüzde vatandaşla iletişim kurma aşamasında bir geri kalmışlık göze çarparken, Türkiye’nin üçüncü büyük belediyesi olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu sistemi başarıyla hayata geçirmiş olması ve bağımsız bir değerlendirme kuruluşuna başvurarak bunu taçlandırmasının kent adına gerçekten gurur verici olduğunu söyledi.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise "İzmirli hemşehrilerimizle iletişimi güçlendirmek, onların sorunlarına kısa süre çözüm bulabilmek öncelikli hedeflerimizden birisiydi. Bu alanda yaptığımız çalışmaların belgelendirilmesi, beni ve çalışma arkadaşlarımı daha da motive ettiği gibi omuzlarımızdaki sorumluluğu biraz daha artırdı" diye konuştu.





ISO 10002 nedir?

Süreç nasıl işledi?

ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Sistemi, dünyada özellikle büyük şirketler arasındaki rekabetin giderek artmasının ardından büyük ilgi görmeye başladı. Müşteri şikayetlerinin planlı ve sistemli olarak yürütülmesi ile ilgili olarak, Türkiye’de de TS ISO 10002 standardı yürürlüğe girdi.ISO 10002, müşteri şikayetiyle karşılaşılan durumlarda, kuruluşlara hangi süreç adımlarını uygulamaları gerektiği konusunda yol gösteriyor. Sistem belediyelerde vatandaş odaklı çalışmaların iyileştirilmesini ve hemşehri şikayetlerinin etkin ve kalıcı yöntemlerle çözüme kavuşturulmasını amaçlıyor.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde konuyla ilgili birimlerin personeline "süreç denetçisi eğitimi" verildi. Eğitime katılan kişiler, hemşehri odaklı çalışmalarda kalıcı memnuniyet sağlayıcı sistemin hayata geçirilmesi için çalışmalar yaptı. Hazırlanan raporlar ve uygulamaya konulacak sistemin ardından Büyükşehir Belediyesi, Lloyd's Register LRQA firması tarafından iki aşamalı olarak denetime alındı. İlk aşamada ana hatlarıyla sistem, daha sonraki denetim aşamasında ise bütün hemşehri şikayet çözüm sistemi değerlendirildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaptığı bu çalışmaların ardından ISO 10002 belgesini almaya hak kazandı.