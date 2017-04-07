İzmir Büyükşehir, asfalt sezonunu açıyor

Bayındır ve Bergama'da iki yeni şantiyeyi hizmete alarak asfalt ve parke üretiminde rekor kapasiteye ulaşan İzmir Büyükşehir Belediyesi, asfalt sezonuna hızlı bir giriş yaptı. Kent merkezindeki tüm yolları Avrupa standartlarına taşımayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi Bornova, Çiğli, Buca, Bayraklı, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere’yi kapsayan alanda 1,5 milyon ton sıcak asfalt dökmeyi planlıyor

Üç şantiyede birden üretim yaparak asfalt seferberliği başlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yeni sezona hızlı girdi. Uzun süredir yeni bağlanan ilçelerde, köy ve ova yollarında yoğun bir çalışma yürüten Büyükşehir, Bayındır ve Bergama şantiyelerinin hizmete girmesinin ardından, asfalt üretimindeki kapasitesini saatte 160 tondan 740 tona çıkardı. Belkahve'deki merkez şantiyesinin imkanlarını kent merkezinde daha etkili kullanma olanağına kavuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi, ilk etapta Bornova, Çiğli, Buca, Bayraklı, Gaziemir, Karabağlar, Karşıyaka, Konak ve Narlıdere'yi kapsayan bölgede asfalt atağı başlattı.



Yağışlı mevsimin sona ermesinin ardından ekipler kentin dört bir yanında altyapı çalışmaları ve kış şartları nedeniyle bozulan yolları onarmak için işbaşı yaptı.



Bu dönem sıcak asfalt dökümünde ağırlığını merkez ilçelere veren Büyükşehir Belediyesi’nin Bornova Ento Kavşağı, Mevlana ve Yunus Emre Mahallesi ile Aydınlar Caddesi ve Karabağlar Ordu Caddesi’nde yaptığı çalışmaları yerinde inceleyen Genel Sekreter Buğra Gökçe, “kent merkezinde güçlü bir atak” yaptıklarını dile getirdi ve şöyle devam etti:



“Asfalt mevsimi süresince trafiğin yoğun olarak kullanıldığı ve ağır tonajlı araçların geçtiği yerlerde bitümlü temel asfalt uygulaması kullanılacak. Böylelikle asfalt uzun ömürlü olacak.”





Üç koldan asfalt seferberliği



Kentin kuzeyinde Bergama, güneyinde ise Bayındır Şantiyesi’ni kuran Büyükşehir Belediyesi, böylece hem kırsaldaki hem de merkezdeki ihtiyaçlara hızlı ve anında müdahale edebilme şansı doğdu. Yılsonuna kadar kent genelinde toplam 1 milyon 800 bin ton sıcak asfalt yapacağını belirten yetkililer bunun 1 milyon 500 bin tonunu merkeze, 300 binini ise köylere yapılacağını bildirildi.





Bornova’da trafik akışı rahatlayacak



Öncelik sırasına göre hızlı bir biçimde atağa başlayan Büyükşehir, 3 farklı güzergahtan katılımın sağlandığı İzmir Çevre Yolu Bornova Viyadüğü, Ento Hastanesi, Sanayi Caddesi, ve Forum AVM ayrımında sinyalize kavşak ve ek taşıt yolları yaparak, trafik akışını daha güvenli ve hızlı bir hale getiriyor. 2 etap halinde yapılan çalışmaların 1. etabı kısa bir sürede tamamlanacak ve projenin tamamı ise 1,5 ay içinde bitecek. Ağır tonajlı araçların yoğun olarak kullanacağı yollarda bitümlü temel asfalt uygulaması kullanılarak asfaltın uzun ömürlü olması sağlanacak.