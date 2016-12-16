İzmir Büyükşehir, Bayraklı kıyılarına yeniden hayat verdi

İzmirliler’in denizle ilişkisini güçlendirmek amacıyla körfez kıyılarını yeniden tasarlayan Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı kıyılarınının Sahil Güvenlik ile Şelale Deresi arasında kalan 28 bin metrekarelik bölümünü de tamamladı. Bölgede bisikletli mola terasları, engelli çocukların da kullanabileceği oyun alanı, deniz merdivenleri ve sosyal medya meydanı gibi düzenlemeler yapıldı

Bayraklı sahilinde İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından etap etap gerçekleştirilecek düzenlemenin ilk bölümü olan Sahil Güvenlik Ege Bölge Komutanlığı ile Şelale Deresi arasındaki sahil bandı ve 28 bin metrekarelik alanın çevre düzenlemesi tamamlandı. “İzmirdeniz Kıyı Tasarım Projesi” kapsamında, Turan ile Yeni Kent Merkezi arasında uzanan kıyı şeridinin ilk etabında bisikletli mola terasları, engelli çocukların da kullanabileceği oyun alanı, deniz merdivenleri ve sosyal medya meydanı gibi düzenlemeler yapıldı.





Yeni buluşma noktası



Çalışmalar kapsamında, Anadolu Caddesi’ndeki kesintisiz bisiklet yolunda pedal basan bisikletseverler için üç adet ‘Bisikletli Mola Terası’ oluşturuldu. Deniz kenarındaki gezinti yolu boyunca 26 adet yapraklı çınar ağacı, bisiklet yolu boyunca mavi ve mor renkli çiçekleri olan 43 adet jakaranda ağacı, etkinlik meydanına 22 adet beyaz çiçekli ılgın ağacı, 7 adet grawilla ve 37 adet bambu dikilerek yeşil doku güçlendirildi.



Çocuk oyun alanı çevresinde çalı grupları ile otsu çalılardan oluşan bitki merdiveni yer aldı. Engelli çocukların da kullanabileceği şekilde tasarlanan çocuk oyun alanı; engelli salıncağı, ipli tırmanma, denge halkası, dinamik bar ve zıpzıp oyun birimleri ile donatıldı. Ayrıca engelli kullanımına uygun şekilde tasarlanan piknik masaları ile donatılan büyük bir piknik alanı düzenlendi.



İçinde mermer bir dans pistinin de bulunduğu etkinlik alanı, sosyal medya meydanı ve sağlıklı yaşam spor alanı gibi çeşitli amaçlara yönelik tasarlanan rekreasyon alan düzenlemeleri yapıldı. Rekreasyon alanına kıyı projesi kapsamında kullanımına başlanmış olan kendini temizleyen taşınabilir “otomatik şehir tuvaleti” yerleştirildi. Anadolu Caddesi ile feribot yolu arasına ise 138 araç kapasiteli açık otopark konumlandırıldı.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayraklı ve çevresinde yaşayanların denizle bağının güçlendirilmesi ve deniz kıyılarından daha fazla yararlanması amacıyla hazırladığı projeyi, bölge halkıyla yapılan anketlerdeki görüşler doğrultusunda şekillendirildi.

