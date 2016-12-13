İzmir Büyükşehir Belediyesi, sokaktaki kimsesizlere sahip çıkıyor

Sokakta kalmış ‘evsiz’ vatandaşlara soğuk kış günlerinde sıcak bir yuva sunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Örnekköy’deki Müyesser Turfan Güçsüzler Evi’nde ağırladığı konuklarına barınma, yemek ve giyim ihtiyaçlarının yanında, hoş bir sohbet ve dostluk ortamı da sunuyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi Müyesser Turfan Güçsüzler Evi, barınma olanağı bulunmayan kimsesizlere ve evsizlere kucak açmaya devam ediyor. Türkiye’nin bu alanda yılın 12 ayında 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet veren tek belediye kuruluşu olan Örnekköy’deki Güçsüzler Evi; ekonomik, ruhsal ya da ailevi yoksunluklar nedeniyle sokakları mesken edinen İzmirli erkek vatandaşların sıcak yuvası oluyor.





Bonbon ve Boncuk’la yaşama bağlandılar



Özellikle soğuk ve yağışlı, sert geçen kış günlerinde evsizlerin barınma, yemek ve giyim ihtiyaçlarının yanında, hoş bir sohbet ve dostluk ortamı da sağlayan merkezin bugünlerde ‘farklı’ konukları var. Merkezden yararlanan evsiz vatandaşların sokakta bulup sahiplendiği iki minik köpek yavrusu, Büyükşehir Belediyesi Müyesser Turfan Güçsüzler Evi’nin adeta maskotu oldu. Kendileri gibi evleri, yaşayacak sıcak bir yuvaları olmayan iki küçük yavruyu sahiplenip bakımlarını üstlenen güçsüzler evi sakinleri, ‘Bonbon’ ve ‘Boncuk’ adı verilen sevimli yavrulara bahçede yaptıkları kulübede sıcak bir ortam sağlamanın mutluluğunu yaşıyor.







Kimler kalabiliyor?



İzmir Büyükşehir Belediyesi Müyesser Turfan Güçsüzler Evi’nde 18- 60 yaş arası, öz bakımını yapabilen, aklı dengesi yerinde evsiz erkekler kalabiliyor. Kışın en soğuk günlerinde 90-100 kişinin faydalandığı Güçsüzle Evi’nden şu anda 71 evsiz yararlanıyor. 60 yaş üstü olup, huzurevi sırası bekleyen vatandaşların sayısı ise 21. Merkezde konaklayan evsizlerin yarısına yakınını engelli vatandaşlar oluşturuyor.



Büyükşehir Belediyesi, dondurucu soğukların yaşandığı kış gecelerinde zabıta ekipleri, devriye gezen emniyet güçleri ya da vatandaşların ihbarlarını değerlendiriyor; ayrıca iki araçla devriye geziyor. Rızası olan kimsesizleri bulundukları yerden alan ekipler, onları Güçsüzler Evi’nin sıcak ortamına ulaştırıyor. Yemek, yatak ve sağlık hizmeti alan evsiz vatandaşlardan genç ve çalışabilecek durumda olanlar, İş ve İşçi Bulma Kurumu’na yönlendirilerek iş bulmaları sağlanıyor. Ayrıca yaşı uygun olanlar, Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile yapılan koordineli çalışma ile huzurevi ve bakım merkezlerine yerleştiriliyor. Engelli olup raporu bulunmayan vatandaşlar için ise rehberlik yapılarak yardımcı olunuyor.



Sokakta yaşayan kimsesizleri bildirmek isteyenler 361 00 82 - 361 71 51 numaralı telefondan Müyesser Turfan Güçsüzler Evi’ne ulaşabilir. Sokakta kalan kadın evsizler ise Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından konuk ediliyor.