İzmir Büyükşehir bu kış da çocukları unutmadı

Eğitime katkılarıyla minik öğrencileri mutlu eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2018-2019 eğitim öğretim döneminde ihtiyaç sahibi kız ve erkek öğrenciler için farklı renklerde 40 bin çift bot hazırladı

İzmir Büyükşehir bu kış da çocukları unutmadı
19 Kasım 2018 Pazartesi 11:06

Her yıl gerçekleştirdiği bot dağıtımlarıyla öğrencilerin yüzünü güldüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, verdiği desteği bu yıl da sürdürüyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik kışlık ayakkabı yardımı sayesinde bu yıl 40 bin çocuk daha sevinecek. Soğuk kış günlerinde çocukların ayaklarının üşümemesi için alınan bot tipi ayakkabılar, 30 ilçedeki 652 okulda ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Büyükşehir Belediyesi, kızlar ve erkekler için farklı renklerde üretilen, suyu ve soğuğu geçirmeyen kalın tabanıyla ayakları sıcak tutan botlar sayesinde, ekonomik durumu yetersiz olan ailelere yeni bir destek daha sağlamış olacak.

İhtiyaç sayısına göre hazırlanan bot kolileri, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından okul yönetimlerine teslim edilecek. Okul yönetimleri de belirledikleri ihtiyaçlı öğrenci listesine göre botları dağıtacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, eğitime destek çalışmaları çerçevesinde, kış aylarında öğrencilere mont dağıtımını da sürdürecek.

Etiketler; #izmir büyükşehir belediyesi #çocuk botu
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