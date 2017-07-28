İzmir Büyükşehir, Buca konutlarından rekor gelir elde etti!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin uygun fiyatlarla satışa sunduğu Buca Konutları’ndan 37 tanesi daha sahibini buldu. İzmirlilerin büyük ilgi gösterdiği ihalenin satış rakamı 8 milyon 740 bin liraya ulaştı. Belediye, satışa sunduğu toplam 497 konuttan 89 milyon 183 bin TL gelir elde etti

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Tınaztepe Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi üzerinde, kentsel dönüşüm projelerinde kullanmak için inşa ettiği 578 konuttan 45’ini daha ihaleye çıkarak 37 daireyi sattı. Uygun fiyatla ev sahibi olmak isteyen vatandaşların büyük ilgi gösterdiği ihale, İzmir Büyükşehir Belediyesi Encümen Toplantı Salonu’nda gerçekleşti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan’ın başkanlık ettiği encümen toplantısında, 45 daire açık arttırma usulüyle satışa sunuldu. 246 vatandaşın ev sahibi olmak için fiyat verdiği ihalenin toplam satış bedeli yaklaşık 8 milyon 740 bin lira oldu.



Büyükşehir Belediyesi, bu hafta gerçekleştirilen satışla beraber Buca’daki konutların 497 tanesi toplam 89 milyon 183 bin 459 TL bedelle satılmış oldu.





Kentin her alanına yakın



Özellikleri ve konumlarına göre satış fiyatları 157 bin ile 198 bin lira arasında değişen Buca Konutları'ndaki daireler, 3 oda 1 salona sahip ve net 112 metrekare büyüklüğünde. Radye temel üzerine tünel kalıp sistemi ile ısı yalıtımlı ve çift asansörlü olarak inşa edilen Buca Toplu Konutları, Seyfi Demirsoy Hastanesi’ne 2.5 km, Buca Belediyesi’ne 3 km, İzmir-Çeşme otobanına 9 km uzaklıkta. Kent içi ulaşım araçları ile de konutlara ulaşmak mümkün.



