İzmir Büyükşehir çalışanlarına maaş promosyonu!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan memur, sözleşmeli personel ve daimi işçilerin önümüzdeki 3 yıl boyunca maaşlarının ödeneceği bankayı belirlemek üzere "promosyon ihalesi" gerçekleştirildi. 7 bankanın katıldığı ihaleyi kazanan Vakıfbank, 4 bin 766 Büyükşehir çalışanına 1.825'er lira promosyon verecek

İzmir Büyükşehir çalışanlarına maaş promosyonu!

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin memur, sözleşmeli personel ve daimi işçileri için maaş promosyon ihalesi yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Encümen Salonu’nda 7 bankanın teklif verdiği ihale açık arttırma usulü ile gerçekleştirildi. İhaleyi, en yüksek teklifi veren Vakıfbank kazandı.  4 bin 766 personelin maaşına ek olarak verilecek promosyon, çalışanların da yüzünü güldürecek. Bir önceki sözleşmede 850 lira olan promosyon, bu sene 1.825 liraya yükseldi. Vakıfbank, 3 yıllık sözleşme karşılığındaki promosyon ücretini Eylül ayının 15’inde "tek seferde" hesaplara yatıracak.

 

Etiketler; #izmir #izmir büyükşehir
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