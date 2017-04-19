İzmir Büyükşehir, çocuk orkestrası kuruyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, merkeze uzak yerleşimlerdeki çocuklar için “Bizim Bando” adını verdiği bir çocuk orkestrası kurmak üzere harekete geçti

Torbalı ve Menemen’de yapılan ilk seçmelere ilgi çok büyüktü. Müzik eğitiminin pahalı olduğunu ve bulundukları bölgede böyle bir olanak bulamadıklarını söyleyen veliler Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ederken, bir orkestrada çalabilmeyi çok isteyen çocukların heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okunuyordu.





Çocukların sosyal, kültürel ve sportif alanda gelişimini desteklemek amacıyla bir dizi proje yürüten İzmir Büyükşehir Belediyesi, “Çocuk Dans ve Ritim Topluluğu”nun ardından şimdi de çevre ilçelerdeki çocuklardan oluşan bir orkestra kurmak için yola çıktı. Müziğe yetenekli çocukları keşfetmek, alanında uzman eğitmenlerden ücretsiz müzik eğitimi almalarını sağlamak ve müziğin sihirli gücüyle yaşamlarına değer katmak amacıyla hazırlanan proje Torbalı ve Menemen’de başladı. Hafta sonları verilecek kurslarda klarnet, keman, bateri ve bağlama eğitimi alabilmek ve oluşturulacak “Bizim Bando Köy Orkestrası”na girebilmek isteyen çocuklar için seçmeler yapıldı. Torbalı Çaybaşı Çok Amaçlı Spor Salonu ile Koyundere TOKİ Ahıska Kültür Merkezi’ nde yapılan seçmelere katılan çocuklar, okul şarkıları söyleyerek yeteneklerini gösterdi. Müzik eğitiminin çok pahalı olduğunu ve bulundukları bölgede böyle bir imkan bulamadıklarını söyleyen veliler ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti. Bir orkestrada çalabilmeyi çok isteyen çocukların heyecanı ve mutluluğu gözlerinden okunuyordu.





Konser verecekler



Seçmelerde başarılı bulunan 8 – 15 yaş arasındaki çocuklar, diledikleri bir enstrümanı seçerek haftada 4 saat ücretsiz müzik eğitimi alma şansına sahip oldu. “Bizim Bando Köy Orkestrası”nda yer alacak 40 genç yeteneğin, keman öğretmeni Sevinç Karagözlü, ritim davul eğitmeni Ahmet Özkulalı, nefesli sazlar eğitmeni Nazım Aliyev ve bağlama eğitmeni Rahmi Can Gür ile çalışacağı öğrenildi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, “Projemizin amacı, mahalle ve okullarda müziğe yetenekli gençleri bulmak, onların sosyal-kültürel gelişimini sağlamak ve en önemlisi de, yaşamlarına artı değer katabilmek. Bu kursların bitiminde orkestra kurarak çocuklarımızın, belediyemizin etkinliklerinde konser vermesini sağlayacağız. Onlar için de çok güzel bir deneyim olacak. Bu yıl Torbalı ve Menemen’den başlattığımız projemizi diğer ilçelerde de yapmayı planlıyoruz” diye konuştu.