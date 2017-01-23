İzmir Büyükşehir, daha ucuz su için kolları sıvadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, daha ucuz su için kolları sıvadı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kaynak suyu fiyatındaki istismarı önlemek amacıyla kolları sıvadı. Belediye, Homeros Vadisi Çamiçi Köyü'nde alınacak olan kaynak suyunu şişeleyecek fabrikayı tamamladı. Belediye bununla da kalmayacak. Yamanlar suyunu şişeleyecek olan Doğançay tesisini de yenileceyek olan Büyükşehir, Şaşal su için de proje hazırlayacak.



Büyükşehir kanunu ile Ödemiş Bademli Köyü'nde bulunan Badem Su İşletmesi Büyükşehir'e geçmişti. Büyükşehir, damacana ve barduk su satışına devam etti. Öte yandan fiyat istismarını önlemek amacıyla yapılan Bornova Kaynak Suyu Dolum Tesisi'nin yapımı da bitti. Artık Homeros Vadisi Çamiçi Köyü'nden gelen sular da burada 19 litrelik polikarbon damacanaya doldurulacak.



Fabrikanın işletmesini ise Grand Plaza A.Ş. yapacak. Sular için bir marka belirlenecek ve bu marka ile sular piyasaya sürülecek. Suyun dağıtıma geçmesi ile birlikte de daha önce belediye şirketinin su sattığı istasyonlar da kapatılacak. Böylece Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Badem Su'dan sonra Homeros suyu ile de damacanada kaynak suyu satışına başlayacak. Kaynak suyu hamlesinin bir sonraki adımı ise Yamanlar suyu olacak. Doğançay'da atıl kalan şişeleme tesisi yenilenecek. Hem fabrika hem ekipman hem de hatlar değiştirilecek. İZSU Doğançay'la ilgili ön etütlere başladı. Badem Su ve Bornova Homeros damacana tesisi olduğu için Doğançay'daki fabrika 0,5 litre, 1,5 litre ve 5 litrelik pet şişelemeye uygun ekipmanla yenilenecek.



İZSU'nun en son kaynak su proje hedefi ise şaşal suyu olacak. Son ihaleye teklif veren olmadığı için buradaki tesis kiralanmadı. Özel İdare Malları'nın devriyle ilgili uygulama kapsamında Şaşal tesislerinin yeri ve kaynakla ilgili olarak İZSU'nun davası devam ediyor. Bu dava tamamlanınca şaşal su kaynağı da Büyükşehir Belediyesi tarafından değerlendirilecek.