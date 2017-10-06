İzmir Büyükşehir'de aksiyon dolu anlar!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 'Acil Durum Tatbikatı' gerçekleştirdi. Heyecanlı dakikalar yaşatan tatbikat, aksiyon fimlerini aratmadı

İzmir Büyükşehir'de aksiyon dolu anlar!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Ana Hizmet Binası'nda 'Acil Durum Tatbikatı' gerçekleştirdi. Binanın zemin katında bulunan bir elektrik panosunda tatbikat gereği yangın çıktı. Yangından etkilenen iki kişi de kurtarıldı.

Senaryo gereği itfaiyeye yangın ihbarı yapıldı. Tatbikat yerine itfaiye ve AKP ekipleri yönlendirildi. Ekipler kısa sürede tatbilakt yerine gelirken hemen müdahaleye başladı.


Uzmanlar tarafından da izlenen tatbikat, aksiyon filmlerini aratmadı. Tatbikatta her şey gerçeğe uygun yapıldı. Belediye binasında bulunanlar, yangın alarmı ile hemen seri bir şekilde binayı boşalttı. Duman nedeniyle senaryo gereği fenalaşan 6 kişiye hemen müdahale yapıldı. İtfaiye ekiplerinin kurtardığı 6 kişi, AKS ekiplerinde tedavi edildi.

 

Etiketler; #izmir #aksiyon #izmir büyükşehir
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