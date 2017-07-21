İzmir Büyükşehir, Demokrasi meydanı için ihaleye çıkıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Mithatpaşa Parkı önündeki trafiğin yeraltına alınmasıyla kazanılan 71 bin 500 metrekarelik alanı Demokrasi Şehitleri Meydanı'na dönüştürüyor

Mustafa Kemal Sahil Bulvarı trafiğini rahatlatmak ve bölgeye yeni bir soluk getirmek amacıyla Mithatpaşa Parkı önünde karayolu alt geçit çalışmalarını hızlı bir biçimde sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, yapılacak meydan için 11 Ağustos Cuma günü saat 10.00’da yapım ihalesine çıkarak firmalardan gelen teklifleri değerlendirecek.



“15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı”, alt geçidin üzerinde kentlilerin kesintisiz olarak denize ulaşabileceği, içerisinde dinlenme ve çocuk oyun alanlarının olduğu farklı tasarım ve peyzajıyla dikkat çekecek. Yoğun yapılaşmanın ve trafiğin bulunduğu alan, İzmirDeniz projesi kapsamında yapılan düzenlemeyle İzmirliler’in denizle bütünleşeceği, kent içinde nefes alacağı bir alana dönüştürülecek. Alt geçidin üstünde 71 bin 500 metrekarelik alanda oluşturulacak yeni kent meydanı, İzmirlileri 1200 metrekarelik sahil şeridi ile buluşturacak. Ayrıca yeni düzenleme sayesinde, Mithatpaşa Parkı’nın kara tarafında kalan tarihi doku da daha görünür ve algılanır hale gelecek. Meydanda, sanatçı Günnur Özsoy'un anıt heykel çalışması da yer alacak. Anıt, birlik ve beraberliği, İzmirliler’in demokrasiye inancını anlatacak.



Tekneler de düşünüldü



Mithatpaşa Endüstri Meslek Lisesi ve Hamidiye Cami önünde kentlilerin kesintisiz olarak denize ulaşacağı yeni meydan projesinde çocuk oyun alanı, sahne olarak kullanılabilecek gösteri alanı, su oyun alanı, dinlenme alanları, bisiklet ve yaya yolları, özel tasarlanmış kentsel donatılar, otomatik tuvaletler ve etkinlik alanları yer alacak. Meydandan tramvay da geçecek. İmar planı sürecinin tamamlanmasının ardından planlanan ikinci etapta ise deniz ulaşımını güçlendirmek amacıyla kıyıda vapur iskelesi ve tekne yanaşma yeri de yapılacak.



