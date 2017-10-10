İzmir Büyükşehir'den 139 bin TL'ye 3+1 ev!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, dar gelirlileri ev sahibi yapmak için kolları sıvadı. Büyükşehir, Buca ve Uzundere'deki konutlar için 12 Ekim'de ihaleye çıkacak

İzmir Büyükşehir'den 139 bin TL'ye 3+1 ev!

Dar gelirlilere uygun fiyatta ev sahibi olma imkanı sağlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca ve Uzundere'de bulunan 120 konut için satışa çıkıyor. Konutlar için 12 Ekim'de ihale yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler ise 11 Ekim Çarşamba günü saat 16.00'ya kadar gerekli olan başvuruyu yapmak durumunda.

Uzundere Toplu Konuların'daki 120 metrekare 3+1 daireyi 139 bin ile 176 bin TL arasında satışa çıkmaya hazırlanan Büyükşehir, Buca'da bulunan 3+1 daireleri de 157 bin ile 196 bin TL arasında satışa sunuyor. Uzundere'de satışa çıkacak daire rakamı 114 olarak açıklanırken, Buca'da ise 6 dairenin satılacağı öğrenildi.

Uygun fiyata ev almak isteyen vatandaşlar, konut bürolarına giderek 09.30 – 12.30 ve 13.30 – 15.30 saatleri arasında bilgi alabilecek. Öte yandan vatandaşlar ihaleye giriş belgelerini de İzmir Büyükşehir Belediyesi Mesken Şube Müdürlüğü'nden alabilecek. Şartname için ise konutların özelliğine göre satış bedeli üzerinden yüzde 3 oranında teminat ödemek gerekiyor.


 

Etiketler; #izmir #izmir büyükşehir #izmir ev
Önceki Haber
Ekonomik sıkıntı intihara sürükledi!
Sonraki Haber
Şırnak'ta gazi oldu ama pes etmedi...
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.