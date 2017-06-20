İzmir Büyükşehir'den 21 bin aileye 200 TL!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi 21 bin 332 ailenin banka hesabına Ramazan Bayramı öncesinde 200’er lira yatırdı. Yarından itibaren "bayram parası"nın çekebileceği duyuruldu. Büyükşehir’in dağıtacağı 4 milyon 267 bin TL'lik yardımın, Bayram öncesinde esnaf cirolarında ciddi bir hareketlilik getirmesi bekleniyor

Sosyal belediyecilik konusundaki örnek uygulamalarıyla öne çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, dayanışma ve paylaşma geleneğinin sürdürülmesi açısından büyük önem taşıyan “bayram desteklerini” sürdürüyor.



Büyükşehir Belediyesi, her bayramda olduğu gibi, İzmir'de yaşayan 21 bin 332 ihtiyaç sahibi aileye yine nakit destek kararı aldı. Toplam 4 milyon 267 bin liralık “Bayram Yardımı”, çeşitli denetimler sonucunda belirlenmiş gerçek ihtiyaç sahiplerinin banka hesaplarına yatırıldı. Hak sahiplerinin 200'er TL'lerini 21 Haziran Çarşamba gününden itibaren bankadan çekebilecekleri bildirildi.



Teşhir yok

İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem yaşanacak olası izdihamları hem de yardım yapılan vatandaşların teşhir edilmesini önlemek amacıyla, bayram paralarını bir süredir ailelerin adına açılan banka hesaplarına yatırıyor. Yardım almaya hak kazanan ailelere birer mektup yazılarak bu konuda gerekli bilgilendirmeler yapılıyor.



İlk kez geçen sene



İhtiyaç sahibi aileler, http://www.



Yardıma muhtaç yaşlılar, engelliler, dar gelirliler ile şehit aileleri ve gazilerin yararlanabileceği toplam 4.3 milyon liralık yardımın, Bayram öncesinde esnaf cirolarında ciddi bir hareketlilik de getirmesi bekleniyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem yaşanacak olası izdihamları hem de yardım yapılan vatandaşların teşhir edilmesini önlemek amacıyla, bayram paralarını bir süredir ailelerin adına açılan banka hesaplarına yatırıyor. Yardım almaya hak kazanan ailelere birer mektup yazılarak bu konuda gerekli bilgilendirmeler yapılıyor.İlk kez geçen sene Ramazan Bayramı ’nda hizmete giren ve bankamatik kartı görevi gören “Sosyal Yardım Kartı” na sahip olan vatandaşlar, paralarını bu kartları kullanarak alabiliyor. Kart şifresini unutanların Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yardımlar Şubesi’ne başvurması isteniyor.İhtiyaç sahibi aileler, http://www. izmir .bel.tr adresinden “Ramazan Bayramları yardımları” bölümü tıklayıp T.C. kimlik numaralarını girerek yardım sorgulaması yapabiliyor.Yardıma muhtaç yaşlılar, engelliler, dar gelirliler ile şehit aileleri ve gazilerin yararlanabileceği toplam 4.3 milyon liralık yardımın, Bayram öncesinde esnaf cirolarında ciddi bir hareketlilik de getirmesi bekleniyor.