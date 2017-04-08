İzmir Büyükşehir'den 40 bin aileye erzak desteği

2013’ten bu yana destek verdiği aile sayısını her yıl artıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl ihtiyaç sahibi 40 bin aileye erzak dağıtarak mutfak giderlerine katkı sağlıyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, dar gelirli 40 bin ailenin daha yüzünü güldürecek. 2013 yılında 25 bin, 2014 yılında 30 bin, 2015 yılında 35 bin, 2016 yılında 40 bin ihtiyaç sahibi aileye, içinde makarna, kuru fasulye, pirinç, nohut, un, şeker, çay, bal, bulgur, domates salçası, peynir çeşitleri ve zeytinyağı bulunan gıda paketleri dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da çıtayı düşürmedi. Kentlinin her anında yanında olmayı kendisine görev edinen İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da dar gelirli 40 bin aileye yardım elini uzattı. Birinci kalite ürünlerden oluşan gıda ürünlerinin gıda mühendislerinin denetiminde hazırlandığı bildirildi.

Sosyal belediyeciliğin gereği

Maddi durumu yetersiz ailelerin mutfak giderlerine “mütevazi bir katkı” olarak değerlendirdikleri gıda yardımlarını “sosyal belediyeciliğin bir gereği” olarak tanımlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, gerek bayramlardaki nakit ödemelerini gerekse erzak dağıtımlarını titizlikle gerçekleştirdiklerini hatırlatarak, yardımda bulunulan vatandaşların teşhir edilmemesine büyük özen gösterdiklerinin altını çizdi.

Bir taş, iki kuş

Gıda yardımı ile bir yandan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yardım elini uzatan İzmir Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da paketlerin içine konulan ürünlerin alımı yoluyla tarımsal kalkınma kooperatiflerini desteklemeyi sürdürüyor. Türkiye’de “sözleşmeli üretim” modelini uygulayan ilk yerel yönetim olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, yardım paketlerinde bulunan zeytinyağını Bademli Fidancılık Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden, balı İzmir Arıcılar Birliği’nden, peynir ürünlerini ise İğdeli ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nden alarak üreticilere destek oluyor.