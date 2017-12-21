İzmir Büyükşehir'den 40 bin öğrenciye mont

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 840 okuldaki 40 bin ilkokul ve ortaöğretim öğrencisi için 8 farklı renkte hazırlattığı montların dağıtımına başladı

Yeni eğitim-öğretim yılında “okula başlama hediyesi” olarak ilk ve ortaokul öğrencilerine 50 bin adet kırtasiye seti armağan eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de miniklerin soğuk kış günlerinde üşümemesi için mont dağıtımı yapmaya başladı. Okul yönetimlerinden gelen talebe göre ihtiyaç sahibi öğrencilere yardımda bulunan Büyükşehir Belediyesi, toplam 840 okulda 40 bin öğrenciye mont armağan edecek. Öğrencilerin beden sağlığı gözetilerek tekstil mühendislerinin çalışmalarıyla hazırlanan ve çeşitli kontrollerden geçen montların dağıtımı 30 ilçede gerçekleştirilecek.



Geçtiğimiz yıl 631 okulda toplam 25 bin öğrenciye mont dağıtımı yapan Büyükşehir Belediyesi, bu sene sayıyı artırarak 30 ilçede 40 bin öğrenciye sıcacık tutan montlar armağan edecek. İhtiyaç sayısına göre hazırlanan koliler, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından okul yönetimlerine teslim edilecek. Okul yönetimleri de belirledikleri ihtiyaçlı öğrenci listelerine göre öğrencilere montlarını verecek. Tek tip olmaması için 8 farklı renkte hazırlanan montlar, özel yapısı sayesinde yağmur ve soğuk geçirmiyor.





