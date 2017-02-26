İzmir Büyükşehir'den 6 TL'ye damacana su

Yönetmelik gereği su satış istasyonlarını 31 Mart tarihinden itibaren kapatmak zorunda olan İzmir Büyükşehir Belediyesi, 7.6 milyon liralık yatırım yaparak Bornova Homeros Vadisi’nden gelen mineralli ve lezzetli kaynak sularını şişeleyecek bir tesis kurdu.

Çiğli’deki Kent Ekmek Fabrikası’nda dar gelirli vatandaşlara yönelik sağlıklı, besleyici ve ekonomik ekmek üretimi gerçekleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de İzmirliler’in evlerine uygun fiyatla kaliteli, sağlıklı ve lezzetli kaynak suyu ulaştıracak.



Bornova Homeros Vadisi’nde yer alan Bedesten ve Deli Süleymanlı kaynak sularını Çamiçi Köyü’nde toplayarak borularla “Bornova Kaynak Suyu Dolum Tesisi”ne ulaştıran İZSU, saatte 1500 damacana kapasite ile 19 litrelik polikarbon damacana dolumu yapılacak tesisteki son hazırlıklarını yapıyor. 7.6 milyon liralık yatırımla tamamlanan tesis, İzmir Büyükşehir Belediyesi Grand Plaza A.Ş tarafından işletilecek. İzmir Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün vereceği iznin ardından üretim resmen başlayacak. Bu arada kaynak suları için marka tescili çalışmaları da tamamlandı. “İzmir Su-Homeros” markasıyla, bayiler aracılığıyla İzmirliler’in evine ulaşacak mineralli, içimi yumuşak ve lezzetli bu suyun satış bedeli 6 TL. olarak belirlendi.



El değmeden üretim

Kaynaktan gelen sular, filtrelerden geçirildikten sonra hiçbir kimyasal madde kullanılmadan, ozonlama yapılarak ve el değmeden otomatik şişelenecek. Bayilerden gelecek boş damacanalar ilk etapta gözle kontrol edilecek, çatlak olanlar ayrılacak. Bant üzerine alınan damacanalara hava basıncı verilerek ikinci bir ayıklama daha yapılacak. Dış yıkama bölümünde yine makine aracılığıyla, el değmeden dış yıkamadan geçirilen damacanalar, 6 aşamalı iç yıkama hattına alınacak. Ön yıkama, yıkama, dezenfektanla temizlik, durulama ve son durulma aşamalarının ardından kapaklama, emniyet bandı ve ısı tüneli aşamaları gerçekleştirilecek. En sağlıklı biçimde doldurulan damacanalar, kapak üzerine üretim, son tüketim ve son kullanım tarihi ve seri numarası basılarak dağıtıma hazır hale getirilecek. Hijyen ve teknik olarak İzmir’e örnek olan tesis, Dünya Sağlık Örgütü, AB direktifleri ve Sağlık Bakanlığı’nın “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği” kriterlerine uygun hizmet verecek.

Kontrol merkezi bile var

Bir kimya ve bir gıda mühendisi olmak üzere 22 personelin görev yaptığı tesiste, kaynak suyunun günlük olarak tahlilinin yapıldığı laboratuvar da bulunuyor. Laboratuvarda suyun kimyasal, mikrobiyolojik değerlerine her gün bakılıyor. Ayrıca kaynak suyunun kaynak noktasından ve tesise girişi öncesi de belirli aralıklarla numuneler alınarak tahlil ediliyor. Hijyene azami önem verilen tesise personelin giriş yapabilmesi için öncelikle ellerini yıkaması ardından otomatik olarak çalışan dezenfektana tutması gerekiyor. Galoş, maske ve bone takmak zorunlu. Ayrıca tesiste suyun ve makinelerin kontrol edildiği bir de SCADA sistemi bulunuyor. Görevliler SCADA merkezinden hem tesisi hem de dolum işlemlerini takip edip makinelerle ilgili bir sorun olduğunda bilgisayarla müdahale etme şansına sahip oluyor.



Su satış istasyonları kapanıyor

Sağlık Bakanlığı’nın “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliği’nde yer alan “kaynak sularının şişelenerek satış yapılması” kararının ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi de “Bornova Kaynak Suyu Dolum Tesisi”ni hayata geçirdi. Bu arada İl Halk Sağlığı Müdürlüğü, İZSU Genel Müdürlüğü’ne, istasyonlar aracılığıyla su satışı için 31 Mart 2017 tarihine kadar izin verdi. İZBETON şirketi tarafından memba suyu satışı yapılan Karşıyaka ve Bornova’daki 8 istasyon, bu tarihten itibaren kapatılacak.