İzmir Büyükşehir'den bir taşta iki iş!

Konak Tramvayı için Tarihi Havagazı Fabrikası ile Vahap Özaltay Meydanı arasında ray döşeme çalışmalarına hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi, daha öncesinde, Cuma gününden itibaren de aynı hat üzerindeki mevcut içme suyu isale hattının deplasmanını gerçekleştirecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çevreci, ekonomik ve konforlu ulaşımı geliştirmek amacıyla yürüttüğü tramvay projesinde yaz aylarıyla birlikte çalışmalar hızlandı. 14 durakla hizmet veren 8.8 kilometrelik Karşıyaka hattını sefere alan Büyükşehir Belediyesi, okulların yaz tatiline girdiği ve kent içi trafiğin nispeten azaldığı Temmuz ve Ağustos aylarında da Konak hattındaki zorlu bölgeleri aşmayı planladı. Trafik yoğunluğunun en fazla yaşandığı bölgelerden Tarihi Havagazı Fabrikası ile Vahap Özaltay Meydanı arasındaki hat üzerinde ray döşeme çalışmalarına hazırlanan İzmir Büyükşehir Belediyesi, daha öncesinde, güzergah üzerindeki mevcut içme suyu isale hattını deplase edecek.



7 Temmuz 2017 tarihinde başlayacak içme suyu isale hattı deplasman çalışmaları 15 günde tamamlanacak. Yaklaşık 800 metrelik bölümde isale hattı kaldırım kenarına alınacak. Çalışmalara Liman Caddesi üzerinde Tarihi Havagazı Fabrikası karşısından başlanacak ve Sait Altınordu Meydanı Alsancak Tren Garı karşısından dönülerek devam edilecek. Sonrasında Atatürk Bulvarı üzerinden gidilerek, Ziya Gökalp Bulvarı girişinde çalışmalar tamamlanacak. İçme suyu isale hattının deplasmanının ardından, İzmir Büyükşehir Belediyesi bu hat üzerinde ray döşeme çalışmalarına başlayacak.





