İzmir Büyükşehir'den cenaze desteği!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, ‘havayolu ile ücretsiz cenaze taşıma hizmeti’yle en acılı günlerinde ailelerin yanında oluyor. Bugüne kadar İzmir'de vefat edip başka kentlerde defnedilmesi istenen 2584 cenazeyi uçakla kısa sürede nakleden Büyükşehir Belediyesi, yıl sonuna kadar 1350 cenazeyi daha havayoluyla taşımayı planlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların en zor günlerinde cenaze işlemlerini hızla gerçekleştirebilmek için 2015 yılında başlattığı ‘havayoluyla ücretsiz taşıma’ hizmetiyle, ailelere acılı günlerinde en anlamlı desteği veriyor. Karayoluna göre hem maliyet hem de zaman açısından ekonomik faydaları olan uygulamayla bugüne kadar toplam 2 bin 584 cenazeyi başka kentlerdeki ailelerine ulaştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılının ilk 8 ayında 653 cenazeyi şehir dışına taşıdı. Bu yıl sonuna kadar ise İzmir'de vefat edip başka kentlerde defnedilmesi istenen bin 350 cenazenin daha naklini sağlayacak.





41 şehre ücretsiz nakil



Havayolu ile cenaze nakil hizmetinin İzmir Adnan Menderes Hava Limanı’ndan Türkiye’de hava limanı bulunan 41 şehre ücretsiz olarak gerçekleştirildiğini hatırlatan Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı yetkilileri, “Havayolu ile ücretsiz olarak cenaze taşıma hizmetiyle amacımız, vatandaşlarımızın acılı günlerinde imkanlar dahilindeki her türlü kolaylığı sağlamak, aynı zamanda iklim koşullarını da göz önüne alarak cenazelerin en kısa zamanda memleketlerine ve ailelerine ulaştırılmasıdır. Bu hizmeti yaygınlaştırarak sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.



