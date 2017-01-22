İzmir Büyükşehir'den çiftçilere bir destek daha...

Tarım sektörünün kalkınmasına yönelik çalışmalarıyla dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de üretici için “Tarımsal tahmin ve erken uyarı sistemi”ni hayata geçirdi. Kemalpaşa’daki üreticilere yönelik olarak başlatılan pilot uygulamada, çiftçinin cep telefonuna otomatik mesaj gönderilerek sulama ve ilaçlama uyarıları ile don ve fırtına gibi olumsuz koşullar için önceden haber de veriliyor. Sistem, İzmir’in 25 farklı noktasında daha kurulacak

Yerelde kalkınma konusunda Türkiye'ye örnek olacak çalışmaları hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu alanda yeni bir adım daha atarak bu kez Kemalpaşa'daki üreticiler için “Tarımsal tahmin ve erken uyarı sistemi”ni uygulamaya aldı. Sistemin ilk etapta, başta kiraz olmak üzere taş çekirdekli meyve üreticileri için kullanılacağı bildirildi.



Pilot bölge olarak belirlenen Kemalpaşa ilçesindeki Yiğitler ve Örnekköy'de kurulan sistem sayesinde üreticiler, hava ve doğa koşullarına uygun olarak ilaçlama ve sulama yapabilecek. “Tarımsal tahmin ve erken uyarı sistemi” sayesinde üreticiler, arazilerine yönelik sıcaklık, hava nemi, yağış miktarı, rüzgar hızı ve yönü, toprak sıcaklığı, güneşlenme, toprak nemi gibi bilgilere sahip olacak. Ayrıca don ve fırtına uyarısı, iklime ve zararlılara karşı erken uyarılar, ilaçlama ve sulama önerileri de sistem sayesinde öğrenilerek ürünlerdeki verim ve kalitenin artması sağlanacak; ilaçlama ve sulamadaki kayıpların önüne geçilecek.





Nasıl işliyor?



İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kurduğu bu sistemle tarımsal üretim alanlarında sağlıklı meteorolojik verilerin elde edilmesi, üreticinin iklim değişikliklerinden kaynaklanan zararlarının sigorta tarafından karşılanabilmesi ve meteorolojik olumsuzluklar ile hastalık ve zararlılara karşı erken tedbirler alması konusunda üreticiye teknolojik destek verilmiş olacak.



Kurulduğu noktadan itibaren 10 kilometre çapındaki alandan veri toplayacak olan “Tarımsal Tahmin ve Erken Uyarı Sistemi”nin çalışması için ayrıca elektrik kaynağına ihtiyaç yok. Sistem solar panel ve şarj edilebilir bataryalar ile çalışmasını sürdürürken, GPRS modem vasıtası ile topladığı dataları internet ortamına aktaracak.



Sistem, bitkisel zararlılar konusunda yapacağı tespitlerle, zararlı popülasyonunun sınır değerleri aştığı durumlarda çiftçinin cep telefonuna otomatik mesaj gönderecek ve ilaçlama uyarısı verecek. Bu sayede hem çiftçilerin zamanında, doğru ve yeterli ilaçlama yapmaları ile kullanılacak ilaçlarda tasarruf sağlanacak hem de tüketiciler daha güvenli gıda ile buluşacak. Sistem sayesinde özellikle ilaç kalıntısından dolayı ihracatta yaşanan sorunlar büyük oranda kontrol altına alınabilecek.



25 noktada daha kurulacak



“Tarımsal Tahmin ve erken Uyarı sistemi”, 5 günlük hava tahminleri yapacak. Bu süre içinde don ve fırtına gibi meteorolojik oluşumların öngörülmesi halinde, çiftçi cep telefonu mesajı ile uyarılarak önceden tedbir alması sağlanacak. Elde edilen meteorolojik veriler doğrultusunda çiftçi ilaçlama ve sulama programlarını planlayabilecek. Sistem sayesinde, arazideki buharlaşma hesaplanabilecek ve toprak nemi ölçülebilecek. Böylelikle su kaybı miktarı otomatik hesaplanarak çiftçiye sulama planlaması konusunda uyarı gönderip gereksiz sulamanın önüne geçerken, su tasarrufunda da önemli kazançlar elde edilecek.



Sistem sayesinde, tarımsal alanlardaki iklim değerleri ölçülüp kayıt altına alınacak, böylece gerek üretim planlamasında, gerekse sigorta hasar tespitlerinde bu kayıtlar kullanılabilecek. Cep telefonu mesajı ile çiftçilere uyarı verilebildiği gibi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na ait web adresinden çiftçilerin de ulaşabileceği bir platformun oluşturulması çalışmaları devam ediyor.



“Tarımsal tahmin ve erken uyarı sistemi”nin İzmir'in Bergama, Kınık, Aliağa, Menemen, Foça, Karaburun, Urla, Ödemiş, Torbalı, Tire, Selçuk ve Kiraz ilçelerinde 25 ayrı noktada daha kurulması için planlama çalışmaları devam ediyor.