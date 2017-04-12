İzmir Büyükşehir'den çocuklara 23 Nisan hediyesi

İzmir Doğal Yaşam Parkı , 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle öğrenciler tarafından bir hafta süreyle ücretsiz olarak gezilebilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle çocuklara bayram hediyesi verdi. Özellikle çocukların büyük ilgiyle gezdiği İzmir Doğal Yaşam Parkı’nın 17-23 Nisan tarihleri arasında bir hafta süreyle öğrencilere ücretsiz olacağı duyuruldu. Vahşi hayvanları yakından görme fırsatı sağlayan Büyükşehir’in ücretsiz girişlerden 6–15 yaşına kadar olan tüm öğrenciler yararlanabilecek.