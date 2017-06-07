İzmir Büyükşehir'den 'engelsiz sofra'

İzmir Büyükşehir Belediyesi, engelliler ve aileleri için kurduğu iftar sofrasında 3 bin 850 konuk ağırladı. Gecede, çölyak ve fenilketonüri hastaları için de özel menüler hazırlandı. “Engelsiz sofra”da masaları dolaşarak konuklarıyla tek tek ilgilenen, onlarla hatıra fotoğrafları çektiren Başkan Kocaoğlu, “Kardeşçe yaşamamızın önündeki engelleri hep birlikte kaldıracağız” dedi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlenen geleneksel iftar yemeklerinin ilkinde çok özel konuklarını ağırladı. CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu’nun da katıldığı iftar yemeğine 106 dernekten, 3 bin 850 engelli ile aile fertleri katıldı. Bu "engelsiz iftar", aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Ramazan’daki ayında bugüne kadarki en büyük daveti olarak kayıtlara geçti. İftar yemeğine katılan çölyak ve fenilketonüri hastaları için ise özel menü hazırlandı.



Gece boyunca konuklarıyla neredeyse “tek tek” ilgilenen Başkan Aziz Kocaoğlu, istekleri dinledi ve hatıra fotoğrafları çektirdi. Başkan Kocaoğlu, işitme engelliler için işaret diline çevrildiği konuşmasında, Ramazan ayının kentimize ve ülkemize huzur ve barış getirmesini dileyerek, “Bütün hemşerilerimize eşit hizmet vermeye çalışıyoruz. Ama engelli dostlarımızın, kardeşlerimizin arkadaşlarımızın elbette ayrı bir değeri, ayrı bir önemi var” dedi ve şöyle devam etti:





Birlik ve beraberlik mesajları

Çölyak dostu kent

“Engelsiz yaşayabilmek, kardeşlik ve barışın önündeki engellerini kaldırabilmek için hep birlikte çalışıp hep birlikte İzmir’i ve ülkemizi ileriye götürmek istiyoruz. Demokrasinin önündeki engelleri kaldırmak istiyoruz. İnsan haklarının önündeki engelleri kaldırmak istiyoruz. İstihdamın önündeki engelleri kaldırmak istiyoruz. Ülkemizde huzuru, barışı bozan engelleri kaldırmak istiyoruz. Kardeşçe yaşamamızın önündeki engelleri kaldırmak istiyoruz. Hep birlikte barış içerisinde, hiçbir ayrım yapmadan, herkesi 1. sınıf vatandaş olarak aynı gözden, aynı nazardan, aynı dostluk ve sevgiyle kucaklamak istiyoruz. Bunu 13 senedir yapmaya çalıştık. Mutlaka ve mutlaka eksiklerimiz var. Bunları da hep birlikte aşacağız. Birlikte huzur içerisinde, barış içerisinde, kardeşlik içerisinde yaşayacağız. Bu güzel kentte ve bu güzel ülkede özgürce yaşamak ve herkesin yatağa tok girmesini sağlamak bizim ana hedefimiz. Bunu hep birlikte başaracağız. Ramazan ayında küskünlüklerin, dargınlıkların giderilmesini, dostlukların güçlenmesini pekişmesini, huzurun egemen olmasını diliyorum.”İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iftar davetinde, glüten adlı proteine karşı ömür boyu süren ve kronikleşen alerji ve hassasiyetleri nedeniyle buğday, arpa, çavdar ve yulaf gibi tahılları içeren gıdalardan uzak durması gereken çölyak hastaları ile yine özel diyetle beslenmek zorunda kalan fenilketonüri hastaları için ayrı masalar ve özel menüler hazırlanması, konuklar tarafından takdirle karşılandı.