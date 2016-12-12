İzmir Büyükşehir'den Gediz'e 5 arıtma daha

Gediz’deki kirlilik sorununun çözümü konusunda yoğun çaba harcayan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki 7 arıtma tesisiyle nehri yılda 220 milyon ton evsel atıktan kurtardı. İZSU, 386 kilometre uzunluğunda olan ve sadece 40 kilometrelik kısmı İzmir sınırları içinde kalan Gediz nehri için 5 yeni arıtma tesisi daha kuruyor

Çevre yatırımlarıyla öne çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Gediz kaynaklı kirlilik sorununu çözümü için de yoğun mesai harcamaya devam ediyor. Gediz Nehri’nin memba kısmında yer alan Menemen ve Kemalpaşa’ya 2010 yılında birer arıtma tesisi kurarak hizmete alan ve sadece bu iki tesisle Gediz Nehri’ne bir günde verilen yaklaşık 10 ton evsel atık kirlilik yükünü ortadan kaldıran İZSU, havzadaki toplam 7 adet arıtmasıyla nehri yılda 220 milyon metreküp evsel atıktan kurtarıyor.



Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yürütülen su havzaları koruma eylem planı çerçevesinde, Gediz Havzası için İZSU Genel Müdürlüğü’nün üzerine düşen görevleri eksiksiz yaptığını hatırlatan yetkililer, “Avrupa standartlarında arıtma tesisi sayısı ve kalitesiyle Türkiye’ye örnek çevre yatırımlarına imza atan İZSU Genel Müdürlüğü, Gediz Havzası’nda 7 adet atık su arıtma tesisi işletmektedir. Bunlar Çiğli, Menemen, Kemalpaşa, Foça ve Yeni Foça ileri biyolojik atık su arıtma tesisleri ile Bağarası ve Halilbeyli atık su arıtma tesisleridir. Bu tesislerde toplam 220 milyon metreküp su arıtılmıştır. Yani bir yıl içinde 220 milyon ton evsel atık su arıtılarak Gediz Nehri’ni kirletmesinin önüne geçilmiştir” diye konuştu.





Nehrin geçtiği 4 ilçede de arıtma var



Gediz Nehri’nin kurtarılması ve Körfez’de yaşanan iyileşme sürecinin devamı için 5 arıtma tesisinin daha hayata geçirileceğini vurgulayan İZSU yetkilileri şu bilgileri verdi:



“Menemen Türkelli’de ileri biyolojik atık su arıtma tesisi yapımımız devam ediyor. 2017 Mayıs ayında tamamlanacak. Foça Gerenköy ve Ilıpınar’da, Kemalpaşa Ulucak ve Halilbeyli’de kuracağımız arıtma tesislerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Foça Gerenköy ve Ilıpınar arıtma tesislerinin yapım ihalesine 2017 yılı başında çıkacağız. Bir yandan da Kemalpaşa, Aliağa, Foça, Menemen köylerinde paket atık su arıtma tesisleri kuruyoruz. Gediz Nehri’nin uzunluğu 386 kilometre. Manisa sınırları içinde kalan kısmı 204 kilometre ve burada 12 ilçe merkezinden geçiyor. Uşak sınırları içinde kalan kısmı 92 kilometre ve ilçe merkezinden geçiyor. Kütahya sınırları içinde kalan kısmı 50 kilometre ve bir ilçeden geçiyor. İzmir sınırları içinde kalan kısmı ise sadece 40 kilometre ve 4 ilçeden geçiyor. Bu dört ilçemizde de arıtma tesislerimiz var. 4 tane daha kuracağız. Biz yürüttüğümüz çalışmalar ve uyguladığımız projelerle, Gediz kaynaklı kirlilik sorununun çözümü için kendi üzerimize düşen ne varsa onu yerine getiriyoruz. Ancak bu yetmez. Bizim sınırlarımız dışında kalan ilgili tüm kurum ve kuruluşlar da kendi sınırları ve yetkileri dahilinde bulunan yerleşimlere gerekin yaparlarsa, yıllardır süren bu çevre kirliliğinin &o uml;nüne geçmiş oluruz.”





Arıtmada lider kent İzmir



İZSU Genel Müdürlüğü bugün İzmir’de 61 adet arıtma tesisini işletiyor. 2004 yılından bu yana Avrupa standartlarında 12 biyolojik atık su arıtma tesisi kurdu. Menemen Türkelli, Bayındır Hasköy’deki arıtma tesislerinin yapımı devam ediyor. Tire İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi inşaatı devam ediyor. İzmir’deki evsel atıkların yüzde 93.5’i AB standartlarında arıtılıyor. TÜİK 2014 verilerine göre Türkiye’deki toplam 604 arıtma tesisinin 55’i İzmir’de. İzmir’de AB standartlarında arıtılan yıllık kişi başı atık su miktarı 69.1 metreküp. Bu rakam İstanbul’da 34.1, Ankara’da 6.4 metreküp. İzmir Avrupa Birliği standartlarında arıtma sayısı, kişi başına dü ;şen atık su arıtma miktarı ve AB standartlarında arıtım oranı ile Türkiye’de ilk sırada yer alıyor.