İzmir Büyükşehir'den grev önlemi: Yeni hatlar oluşturuldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZBAN'daki grevden vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için ESHOT, İZULAŞ ve İZDENİZ’de sefer sayılarını artırıp yeni hatlar oluşturdu

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin toplu ulaşımında önemli bir payı olan ESHOT, İZULAŞ ve İZDENİZ, Aliağa ile Selçuk arasında sefer yapan İZBAN’daki grev üzerine gerekli tedbirleri aldı. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların grevden olumsuz etkilenmemesi için ESHOT, İZULAŞ ve İZDENİZ’de sefer sayılarını artırıp yeni hatlar oluşturduklarını, hizmet verecek tüm yeni otobüs hatlarının sabah 06.00’dan itibaren sefere başlayacağını açıkladı.

Kuzey Aksı

Buna göre Aliağa, Foça ve Yeni Foça’ya ulaşım talebinin karşılanması amacıyla 843 No’lu Aliağa Aktarma Merkezi-Egekent Aktarma Merkezi arasında 10 adet körüklü araç ve 15 dakika sıklık ile hizmet verecek yeni hat oluşturuldu. Ayrıca 844 No’lu Egekent Aktarma Merkezi ile Bornova Metro Aktarma Merkezi arasında ve 856 No’lu Çiğli Aktarma Merkezi ile Alsancak Gar arasında körüklü araçlarla hizmet verecek otobüs hatları oluşturuldu.

744 No’lu Foça-Hatundere Aktarma Merkezi hattını kullanan yolcular “Helvacı kavşağında”,

745 No’lu Yeni Foça-Biçerova Aktarma Merkezi hattını kullanan yolcular, “Yeni Foça yol ayrımında”, 752 No’lu Buruncuk-Hatundere Aktarma Merkezi hattını kullanan yolcular ise “Yıldırım” durağından, 843 No’lu Aliağa Aktarma Merkezi-Egekent Aktarma Merkezi hattına erişim sağlayabilecekler.

Bunlara ilave olarak yolcu yoğunluğuna göre, 121 No’lu Bostanlı İskele-Konak, 200 No’lu Mavişehir Aktarma Merkezi-Havalimanı, 543 No’lu Bostanlı İskele-Halkapınar Metro, 800 No’lu Menemen Aktarma Merkezi Bornova Metro, 912 No’lu Egekent Aktarma Merkezi-Alsancak Gar, 921 No’lu Bostanlı İskele-Alsancak Gar ve 802 No’lu Egekent Aktarma-Konak hatlarına ilave otobüs tahsisi yapılacak.

Güney Aksı

Torbalı (Tepeköy Aktarma Merkezi ile Sarnıç Aktarma Merkezi) ve Sarnıç arasında 10 adet körüklü araç ile 15 dakika sıklıkta hizmet verecek yeni otobüs hattı oluşturuldu.

Ayrıca Buca Bölgesine toplu ulaşım hizmeti sunan 418 No’lu Şirinyer Aktarma-Halkapınar Metro, 70 No’lu Tınaztepe-Halkapınar Metro ve 470 No’lu Tınaztepe-Lozan Meydanı hatlarına ilave otobüsler tahsisi yapılacak. 70 No’lu Tınaztepe-Halkapınar Metro hattının bazı servisleri ise Şirinyer Aktarma Merkezi’nden başlayacak.

Gaziemir Bölgesi’nde toplu ulaşım hizmeti sunan 90 No’lu Gaziemir-Halkapınar Metro, 691 No’lu Gaziemir-Halkapınar Alsancak Gar, 200 No’lu Mavişehir Aktarma Merkezi-Havalimanı hatlarına ayrıca kent merkezinde 253 No’lu Halkapınar Metro 2-Konak hatlarına otobüs takviyesi yapılarak ek seferler konulacak.

İZDENİZ’den takviye

Olası bir İZBAN grevi durumunda Karşıyaka ve Bostanlı iskelelerinde de İZDENİZ tarafından sefer takviyesi yapılacak. ESHOT ve İZULAŞ, bu bölgelerde oturan vatandaşların iskelelere daha kolay ulaşımı için ek seferler koyacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, vatandaşların özel araçları yerine deniz ulaşımını tercih etmelerinde yarar olacağını söyledi.