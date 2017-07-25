İzmir Büyükşehir'den havuzlu otopark

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hatay’da yapımı devam eden 429 araçlık yeni otoparkın çatısında seyir terası ve havuzuyla yeni bir dünya kuracak

İzmir Büyükşehir'den havuzlu otopark

Kentteki otopark ihtiyacını gidermek üzere atağa kalkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, inşası devam eden “Hatay 100 Sokak Katlı Otoparkı”yla kentlilerin otopark anlayışını değiştirecek. Aralarında kot farkı bulunan 143 Sokak ile 141 Sokak'tan iki ayrı girişe sahip olacak otopark, asansörler sayesinde çevre halkı ve engelli vatandaşlar için iki sokak arasında ulaşım imkanını da sağlayacak. 429 araç kapasiteli otoparkın çatısında ise çevre halkının seyir terası, oturma alanları, havuzu, gölge elemanları ile birlikte kullanabileceği bir kamusal alan yaratılacak.

 

Etiketler; #izmir #otopark
Önceki Haber
Bucaspor'da 3 oyuncu kiralanacak
Sonraki Haber
Konak'ta spor merkezleri yazın da dolu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.