İzmir Büyükşehir'den havuzlu otopark

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hatay’da yapımı devam eden 429 araçlık yeni otoparkın çatısında seyir terası ve havuzuyla yeni bir dünya kuracak

Kentteki otopark ihtiyacını gidermek üzere atağa kalkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, inşası devam eden “Hatay 100 Sokak Katlı Otoparkı”yla kentlilerin otopark anlayışını değiştirecek. Aralarında kot farkı bulunan 143 Sokak ile 141 Sokak'tan iki ayrı girişe sahip olacak otopark, asansörler sayesinde çevre halkı ve engelli vatandaşlar için iki sokak arasında ulaşım imkanını da sağlayacak. 429 araç kapasiteli otoparkın çatısında ise çevre halkının seyir terası, oturma alanları, havuzu, gölge elemanları ile birlikte kullanabileceği bir kamusal alan yaratılacak.



