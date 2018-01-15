İzmir Büyükşehir'den ihtiyaç sahibi çocuklara 40 bin bot

Eğitim yılının başında 50 bin öğrenciye kırtasiye seti, 40 bin öğrenciye de mont dağıtan İzmir Büyükşehir Belediyesi, şimdi de ihtiyaç sahibi kız ve erkek öğrenciler için farklı renklerde 40 bin çift bot hazırladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin geleneksel hale getirdiği, ilk ve ortaokul öğrencilerine yönelik kışlık ayakkabı yardımı sayesinde bu yıl da 40 bin çocuk sevinecek. Soğuk kış günlerinde çocukların ayaklarının üşümemesi için alınan bot tipi ayakkabılar, 30 ilçede 840 okuldaki ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Büyükşehir Belediyesi, kızlar ve erkekler için farklı renklerde üretilen, suyu ve soğuğu geçirmeyen kalın tabanıyla ayakları sıcak tutan botlar sayesinde ekonomik durumu yetersiz olan ailelere yeni bir destek daha sağlamış olacak.



2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı'nda okula başlama hediyesi olarak yine ilk ve ortaokul öğrencilerine 50 bin adet kırtasiye seti dağıtan Büyükşehir Belediyesi, 40 bin öğrenciye de ayrıca mont yardımını gerçekleştirmişti.



Geçtiğimiz yıl 631 okulda toplam 25 bin öğrenciye ayakkabı dağıtımı yapan Büyükşehir Belediyesi, bu sene sayıyı arttırarak 30 ilçede 40 bin öğrenciye "ayakları sıcak tutan" bot armağan edecek. İhtiyaç sayısına göre hazırlanan koliler, Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından okul yönetimlerine teslim edilecek. Okul yönetimleri de belirledikleri ihtiyaçlı öğrenci listesine göre öğrencilere botlarını verecek. Tek tip olmaması için farklı renk ve görünüşte hazırlanan botlar, özel yapısı sayesinde yağmur ve soğuk geçirmiyor.



Okul yönetimlerin belirledikleri liste doğrultusunda dağıtılmak üzere kolilere yerleştirilen botlar yola çıktı.



