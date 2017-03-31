İzmir Büyükşehir'den kadınlara 'arıcılık' eğitimi

Kırsaldaki kadınlara “ arıcılık ” eğitimi veren İzmir Büyükşehir Belediyesi, hem onların meslek ve gelir sahibi olmasını sağlıyor hem de bölgedeki bal üretimini destekliyor. Köylerinden çıkamayan kadınlar için özel olarak dizayn edilen “Arı Aracı” sayesinde, arıcılık eğitimi alan kadın sayısındaki artış dikkat çekiyor.

12 ilçede eğitim verildi

117 kursiyerin tamamı kadın

Mobil eğitim aracı çok tuttu

Tarıma verdiği desteklerle dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de ilk olan “mobil eğitim aracı” ile kırsaldaki üreticilere arıcılık eğitimi veriyor. Projeyle başta kadınlar olmak üzere hem kırsaldaki vatandaşların meslek edinmesine ve gelirlerinin artmasına katkıda bulunuluyor hem de arıcılık ve bal üretiminin artması sağlanıyor.Büyükşehir Belediyesi, Yarımada projesiyle 2015 yılında Karaburun'da başlayan arıcılık projesi kapsamında bugüne kadar büyük çoğunluğu kadın olmak üzere 276 üreticiye arıcılık eğitimi verildi. Karaburun, Urla, Seferihisar, Selçuk, Menderes, Mordoğan, Çeşme, Kemalpaşa Kınık, Bayındır, Beydağ ve Bergama ilçelerindeki eğitimlerin kısa süre içinde Dikili ve Kiraz’da da başlayacağı bildirildi.İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bayındır ilçesinde verdiği eğitimde rekor sayıya imza attı. 117 kursiyerin tamamının kadın olan eğitime, Bayındır'ın Sarıyurt, Kızıloba, Hisarlık, Dernekli, Balcılar ve Kızılcağaç köylerinden katılım oldu. Arıcı kadınlar, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü Hayvan Yetiştirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Banu Yücel'in koordinatörlüğünde, 4 tam gün teorik ders ve 1 gün de pratik olmak üzere 5 günlük eğitim aldı. Katılımcı kadınlar, eğitim çalışmaları sırasında polen, propolis, arı sütü ve arı larvası üretimini de öğrendi.İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kırsaldan kente inemeyen kadınlar için özel olarak dizayn ettiği “Arı Aracı”, köylere kadar giderek onlara arı sütü ve ana arı üretimini öğretiyor. Mobil eğitim aracı sayesinde arıcılık eğitimi alan kadın sayısındaki artış da dikkat çekiyor.Sağladığı bu olanak için İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür eden Bayındırlı kadınlar, düşüncelerini şöyle özetledi:Bircan Okkol (Kızıloba Köyü) “Başkan Aziz Kocaoğlu'nun teşvikleriyle, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin arıcılık kursuna katıldım. Bize anlatılanlardan çok şey öğrendik. Arıcılık hakkında ne varsa; arı nasıl yetiştirilir, arı sütü nasıl yapılır, bilmediğimiz her şeyi öğrendik. Çok memnunum.”Ayşegül Batı (Sarıyurt Köyü) “Şehirden kırsala taşınan bir aileyiz. Arıcılık epeydir ilgimi çekiyordu. Küçük bir iki kovanla da başlamıştık ama kulaktan dolma bilgilerle bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Böyle bir kursun açılacağını duyduğumda çok heyecanlandım ve hemen başvurdum. Şimdi kursa devam ediyoruz. Çok da keyifli gidiyor. Yanlış bildiğimiz birçok şeyin doğrusunu öğreniyoruz. Bize bu ayrıcalığı sunan İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ediyorum.”Nuray Sesli (Bayındır Tarımsal Kalkınma Doğal Ürünler Kadın Kooparatifi Başkanı) “Öncelikle Başkanımız Aziz Kocaoğlu'na bize böyle bir imkan verdiği için çok teşekkür ediyorum. Kadınlarımıza arıcılıkla ilgili verilen bu eğitimler çok iyi oldu. 117 kadınımız bundan faydalandı. Sonucunu çok iyi bir şekilde alacağımızı tahmin ediyorum. Hem balcılık olarak hem de arı sütü, polen ve diğer ürünlerde..”Hilal Balcıoğlu (Büyükşehir Belediyesi/ Ziraat Mühendisi) “Eğitimlerimize daha çok kadın üreticilerimiz ilgi göstermeye başladı. Bu bizim için çok sevindirici. Arıcılık kadınların yapması gereken, onların çok daha yatkın olduğu bir iş. Biz bu eğitimleri verdikten sonra, kriterlerimize uyan üreticilerimize kovan, arılı kovan, boş kovan ve malzeme yardımı yapıyoruz. Daha sonra, iki yıl boyunca bizim gözetimimiz altında oluyorlar. Aralarında arılarını 20- 30 kovana yükseltenler var. Biz istiyoruz ki, olay sadece balla sınırlı kalmasın; arı ürünlerini de çoğaltalım.”Prof. Dr. Banu Yücel (Ege Üniversitesi) “İzmir'in hemen her ilçesinde, programa aldığımız sırayla arıcılık eğitimi vermeye devam ediyoruz. Özellikle kadınlara, onların kırsal kalkınmada istihdamına yönelik bir çalışma yapıyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu konuda gerçekten önderlik ettiğini düşünüyorum. Umarım bu çalışma Türkiye'nin diğer illerinde de örnek olur ve yaygınlaştırılabilir. Çünkü arıcılığın gerçekten tarımsal üretimdeki önemini bugün daha iyi kavramış durumdayız. Kursiyer kadınlarımız ders sırasında gerçekten bu kadar kalabalık olmasına rağmen büyük bir ilgiyle, ses çıkarmadan konuları takip ediyorlar, soru soruyorlar. Çok hevesliler. Uygulamalı eğitimde de pek kork muyorlar. Onlara arıdan korkmamanın, arıyı sevmenin önemini anlattık.”