İzmir Büyükşehir'den köylere Atatürk büstü!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türk milletinin kalbinde sonsuz bir yeri olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasını İzmir'in her mahallesine taşıyabilmek için çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda yasa ile mahalle statüsüne dönüşen köylerden gelen talepler doğrultusunda meydanlara, okul bahçelerine, muhtarlık binası önlerine Atatürk büstleri yerleştiriliyor

Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda 2015 yılından bu yana toplam 90 mahaleye ulaştı. Gelen talepler doğrultusunda çalışmalara devam ediliyor.



Büyükşehir Belediyesi 2015-2017 yılları arasında şu noktalara Atatürk büstü yerleştirme çalışması gerçekleştirdi:



Bergama: Ayvatlar, İsmailli, Kozluca, Pınarköy, Armağanlar, Gökçeyurt, Güneşli, Yerlitahtacı, Alhatlı, Ayazkent, Bayramcılar, Çakırlar, Çamoba, Çeltikçi, Gültepe, Kaleardı, Kapıkaya, Karalar, Süleymanlı, Tavukçukuru mahalleri; Fatih ve Osman Nuri Ersezgin İlkokulu ile Fevzipaşa Mah. İtfaiye Yerleşkesi, Otobüs Terminali.



Beydağ: Yağcılar mh.



Dikili: Merdivenli, Demirtaş, Kabakum, Kıroba, Yahşibey mh.



Kiraz:Yeşildere, Bahçelerarası, Hisar, Ören, Karaman, Yeniköy mh.



Konak: Kıbrıs Şehitleri Ortaokulu.



Ödemiş: Kazanlı, Kurucaova, Bademli Mah.Üçcevizler Mevkisi, Bıçakcı, Kemenler, Süleymanlar, Ovacık mahalleleri ile Ovakent Mah.Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi, Ocaklı Mah. Muhtarlık Binası.



Selçuk:Sultaniye Mah. Muhtarlık binası.



Tire: Eğridere, Boynuyoğun, Büyükkömürcü, Kocaaliler, Musalar, Toparlar, Başköy, Mehmetler, Ortaköy, Eskioba Ortaokulu.



Bayındır: Dernekli, Çenikler, Çırpı Semti Necati Uzma Mah., Furunlu, Kızılcaağaç, Pınarlı, Turan, Yakacık, Yusuflu mh.



Buca: Atatürk Mah. Muhtarlık Önü, Çağdaş Mah. Muhtarlık Önü, Sebze Meyve Hali.



Kemalpaşa:Dereköy.



Kınık: Çaltı İlkokulu, Aziziye, Bademalan, Bağalan, Büyükoba, Değirmencieli, İbrahimağa, Örtülü mh.



Urla:Bademler Mah. Bademler İlköğretim Okulu, Nohutalan, Özbek mh.



Aliağa: Uzunhasanlar mh.



Torbalı:Sağlık mh.



Bayraklı: İmbat Ortaokulu



Menemen: 9 Eylül Muhtarlık önü, Atatürk Mh. Muhtarlık önü, Bağcılar mh., Uğur mumcu mh. Muhtarlık önü, Yahşelli Mh. Gazi ilkokulu