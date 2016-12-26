İzmir Büyükşehir'den Menderes'e 24.4 milyon TL'lik yatırım

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Menderes merkezdeki mahallelerin içme suyu şebekesini baştan başa yenileyecek 24.4 milyon liralık yatırımın düğmesine bastı. Startını Başkan Aziz Kocaoğlu verdiğini çalışmayla, eskiyen ve kaçaklara neden olan 40 yıllık borular, 190 kilometre uzunluğunda basınca dayanıklı borularla değiştirilecek

Menderes, ihtiyaç duyduğu sağlıklı içme suyu alt yapısına İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı dev yatırım hamlesiyle kavuşuyor. 2004 - 2016 yılları arasında 3 bin 306 kilometre uzunluğunda yeni içme suyu şebekesi döşeyen İZSU, şimdi de Menderes’in tüm içme suyu şebekesini baştan sona yeniliyor. Altıntepe, Barbaros, Cüneytbey, Dereköy, Gazipaşa, Gölcükler, Kasımpaşa, Kemalpaşa ve Mithatpaşa mahallelerindeki 40 yıllık boruların, basınca dayanaklı borularla yenilenmesini çalışmalarının startı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu tarafından verildi. Görece Arıtma Tesisi’nde İZSU bürokratları tarafından ilçede yapılan içme suyu yatırımları hakkında brifing alan Başkan Kocaoğlu’nun bölgedeki incelem e turuna, Menderes Belediye Başkanı Bülent Soylu da katıldı.



İZSU Genel Müdürlüğü, 24.4 milyon liralık yatırım kapsamında, 160 kilometre şebeke ve 30 kilometre iletim hattı olmak üzere toplam 190 kilometre uzunluğunda içme suyu şebekesi döşeyecek. Menderes’teki çalışmalar 2018 yılı Mayıs ayında tamamlanacak.



Öte yandan İZSU, ilçenin Çamönü, Çakaltepe, Karakuyu, Kısıkköy, Çileme ve Efemçukuru’na su sağlayan kaynaklar ve kuyular ile depo arasında bulunan, eskiyen ve kaçaklara neden olan iletim hatlarını da baştan sona yeniliyor. Çamönü, Çakaltepe, Karakuyu ve Kısıkköy’de bulunan eski içme suyu şebekeleri de yeni, basınca dayalı borularla değiştirilecek. İmalat çalışmalarının 2017 yılının Eylül ayında tamamlanması hedefleniyor. Toplam 79.3 kilometre uzunluğundaki şebeke yenileme çalışmaları 5.5 milyon liraya mal olacak.





12 yılda 100 milyon liralık yatırım



İZSU Genel Müdürlüğü, 2004 – 2016 yılları arasında Menderes’te önemli yatırımlara imza attı. İlçenin pek çok mahalle ve köyü sağlıklı içme suyu ve kanal alt yapısına kavuştu. Yaz aylarında yaşanan susuzluk sona ererken, evsel atık su sorunu çözüldü. 40 adet su sondaj kuyusu açıldı. 99.6 kilometre uzunluğunda kanalizasyon şebekesi, 305.5 kilometre uzunluğunda içme suyu hattı döşendi. Havza ve Özdere İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi kuruldu. 14 kilometre uzunluğunda atık su ve yağmur suyu hattı yapılıyor. Ataköy, Çamönü, Değirmendere ve Karakuyu mahallerine atık su ve yağmur şebekesi döşenmesi için proje çalışmaları başlıyor. Tekeli Fevzi Çakmak ve Tekeli Atatürk, Oğlananası mahallerine atık su şebekesi döşenecek. Efemçukuru Mahallesi’ne paket arıtma tesisi yapımı için etüt çalışmaları sürüyor. Menderes ilçe merkezinin yağmur suyu projeleri hazırlandı; ihaleye çıkılacak. İZSU, son içme suyu yatırımı ile birlikte ilçeye 2004 – 2016 yılları arasında yaklaşık 100 milyon liralık yatırım gerçekleştirmiş olacak.