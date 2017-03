İzmir Büyükşehir'den Ödemişli köylüye destek: Koyun, keçi ve fidan dağıtıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu , Ödemiş'te üreticileri sevindirdi. Başkan Kocaoğlu, 170 üreticiye 668 koyun ve keçi ile 2522 üreticiye 63 bin 350 adet meyve fidanı dağıttı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye’de ilk kez uyguladığı destek projesiyle üreticiye dağıttığı koyun-keçi sayısı 7 bine, meyve fidanı sayısı da 2.9 milyona ulaştı.

Kırsal kalkınmayı sağlamak için üreticilere yönelik destekleme projelerini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez Ödemiş’te küçükbaş hayvan ve fidan dağıtımı gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun yanı sıra Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, Çiğli Belediye Başkanı Hasan Arslan, Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Beydağ Belediye Başkanı Vasfi Şentürk, Bayındır Belediye Başkanı Ufuk Sesli, CHP İl Başkanı Ali Asuman Güven, meclis üyeleri, muhtarlar, üreticiler ve vatandaşların da katıldığı törende, 170 üreticiye toplam 668 adet koyun, koç, teke ve keçi ile 2522 üreticiye toplam 63 bin 350 adet meyve f idanı dağıtıldı. Törende küçükbaş hayvan dağıtımı için ilk kuraları Fadime Okatan ve Aynur Çakır adlı üreticilerin adına Başkan Kocaoğlu, Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem ve Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu çekti. Küçükbaş hayvan dağıtımının ardından üreticilere fidan dağıtımı yapıldı.Büyükşehir Belediyesi, kırsal kesimde küçükbaş hayvancılığı desteklemek için, 2015 yılında hayata geçirdiği proje ile Karaburun, Urla, Kınık, Beydağ, Bergama, Kiraz, Seferihisar, Selçuk, Menderes ve Ödemiş ilçeleri ile birlikte bugüne kadar toplam 1535 üreticiye 5 bin 949 adet hayvan dağıtmış oldu. Yavrulayan küçükbaş hayvanlarla birlikte bu sayı 6 bin 819'a ulaştı. Yeni dağıtılan meyve fidanları ile birlikte Ödemiş’te İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin dağıttığı meyve fidanı sayısı 486 bine ulaşırken, kent genelinde üreticiye dağıtılan ücretsiz fidan sayısı ise 2 milyon 900 bine ulaştı.Ödemişli üreticilere seslenen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, tarihten bu yana Küçük Menderes Havzası'nın Türkiye'de ve dünyada en önemli tarım havzalarından biri olduğuna işaret ederek, bu havzada üretilen ürünlerin ihracatı ile tarihte İzmir ve çevresinin Akdeniz'in en önemli ticaret merkezlerinden biri haline geldiğini söyledi. Havzanın bugün dahi ülkenin kalkınmasına önemli katkılarda bulunduğunun altını çizen Başkan Kocaoğlu, yerelde kalkınmayı sağlamak, tarım ve hayvancılığı geliştirmek için yola çıktıklarında bu alanda en örgütlenmiş ilçeleri Küçük Menderes Havzası'nda bulduklarını ifade etti. Tire Süt, Bademli Fidancılık, İğdeli kooperatifleri ile birlikte hemen çalışmalara başladıklarını hatırlatan Başkan Kocaoğ lu,"Var olan altyapıyı hep beraber geliştirdik; büyüttük. Şimdi kooperatiflerimiz ihracat yapıyorlar. Ürün çeşitleri, kalitesi arttı ve belirli bir noktaya ulaştı. Tire Süt Kooperatifi'ne verdiğimiz desteğin ardından havzada süt üretimi artınca çok büyük bir firmamız Tire Organize Sanayi Bölgesi'nde 850 kişiye istihdam sağlayan bir süt fabrikası açtı. Üreticilerimize 2005 yılından bu yana koyun ve keçi dağıtıyoruz. Eğitimlere kadınlarımız daha çok katılıyor. 25 - 30 hayvanlık bir sürü oluştuğunda bir üretici hem evini idare edip hem de çocuğunu okutabilecek bir gelir sağlıyor" diye konuştu.Yerelde kalkınma hedefi ile başlattıkları çalışmalar kapsamında üreticileri desteklerken ürünlerin pazarlanmasına da büyük önem verdiklerini hatırlatan Başkan Kocaoğlu, bu konuda yürüttükleri çalışmalar hakkında şu bilgileri verdi:"Küçük Menderes Havzası'nda verdiğimiz tanklarla şuan bütün sütler bozulmadan soğuk zincirle yerine ulaşıyor. Pazarlama konusunda birçok zincirle görüşüyorum. Bizden ayrıştırma, sınıflandırma ve paketleme istiyorlar. Üretimi artırırken, bir taraftan da paketleme ve sınıflandırma tesisi kurmaya çalışıyoruz. Bunun ilk örneğini Selçuk'ta yaptık. İkinci örneğini de Bademli Kooperatifi ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Menderes'te bir yer arıyoruz. Bu çalışmalarımız yavaş yavaş Türkiye'nin her tarafına dağılıyor. Büyükşehir Belediye başkanlarımız 'Tarımsal Hizmetler Daire Baş kanlığımızla' iletişime geçip, bilgi alışverişi yaparak kendi illerinde bizim kurduğumuz sistemi uygulamaya başlıyorlar. Bu da çok sevindirici. Çünkü biz tarım ülkesiyiz. Tarımda mutlaka ve mutlaka 100 milyar dolar gibi ihracat rakamına ulaşmamız gerekiyor".Konuşmasında Türkiye'deki bal üretimine de değinen Başkan Kocaoğlu, baldaki katkı nedeniyle ihracatının yapılamadığının altını çizerek, Bergama Kıranlı'da bal paketleme tesisini yeniden ele alarak üretime geçirdiklerini, kurulan laboratuvar sayesinde katkısız balları paketlediklerini söyledi. Hep birlikte aklın ve bilimin rehberliğinde çalışıp İzmirliler'e layık olmaya çalıştıklarını söyleyen Başkan Kocaoğlu, tarım ve hayvancılığın yanı sıra kentte sanayinin, turizmin, hizmet sektörünü gelişmesi için de ciddi alt yapı desteği verdiklerini söyledi.Ülkede yaşanan olaylar nedeniyle turist sayısının azalma yaşandığını hatırlatan Başkan Kocaoğlu, Fuar İzmir'de her hafta düzenledikleri fuarlarla bugün kentteki otellerin ve lokantaların sıkıntı çekmediğini, turizm ve hizmet sektörünü Fuar İzmir ile ayakta tuttuklarını belirterek, "Düzenlediğimiz fuarlarda pek çok yabancı heyeti kentimizde ağırlıyoruz. Kalkınmanın çok boyutlu olduğunu, her cephesinde, her kılcal damarında mücadele etmek gerektiğini biliyor ve bu bilinçle çalışıyoruz. Yarımada ve Gediz-Bakırçay'ın ardından Küçük Menderes Kalkınma Stratejisi'ni de hazırladık. En kısa zamanda belediyelerimize, muhtarlarımıza dağıtarak, bu stratejileri kalkınma rehberi olarak hizmetinize sunacağız ve yatırımlarımıza yön vereceğiz" dedi.Konuşmasını birlik ve beraberlik mesajı vererek bitiren Başkan Kocaoğlu, şunları söyledi:"Ufak tefek farklılıklarımızı bir tarafa bırakıp bugünlerde birbirimize sımsıkı sarılmamız gerektiğini düşünüyorum. Bunu yaparsak ülkemizin üzerinde oynanan oyunları bertaraf ederiz. Bugün belki Kurtuluş Savaşı'ndan sona en fazla birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan bir dönemden geçiyoruz. Tek yürek olmamız lazım".Törende konuşan Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem ise, vatandaşların kendi doğdukları yerde karınlarını doyurmalarının önemine değinerek, peynir, süt üretiminden meyve fidanı, koyun -keçi dağıtımına kadar üreticiye her alanda destek veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na teşekkür etti. Ödemiş Kaymakamı Celil Ateşoğlu, Ödemiş'in Küçük Menderes Havzası'nın üreterek yaşayan en büyük ilçelerinden biri olduğunu hatırlatarak pek çok imkanı ilçeye getiren İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Aziz Kocaoğlu'na teşekkür etti. Ödemiş'te yapılacak her türlü tarımsal yatırımın karşılığını bulacağını söyledi.