İzmir Büyükşehir'den Tahtalı'ya 50 bin fidan daha...

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin en önemli su kaynağı olan Tahtalı Barajı ve Havzası’nı korumak ve kentin akciğerlerini büyütmek için başlattığı yeşil seferberliğinde 1 milyon 70 bin fidana ulaştı. Böylelikle Tahtalı Havzası’na Kültürpark’taki ağaç sayısının 113 katı kadar fidan dikilmiş oldu. Bölgede İZSU tarafından yürütülen ağaçlandırma çalışmaları için bugüne kadar 3.6 milyon lira harcandı

İzmir’in daha yeşil bir dokuya kavuşması için başta İnciraltı ve Sasalı olmak üzere farklı bölgelerde kent ormanları oluşturan İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yeşillendirme çalışmalarına, bağlı kurumu İZSU’dan da büyük destek geldi. İZSU Genel Müdürlüğü, Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanı’nda başlattığı ağaçlandırma çalışmalarına yeni bir halka daha ekledi.



Bugüne kadar 640 hektarlık alanda bir milyon 20 bin fidan yeşerirken, mevcut alanda yeşillendirme çalışmalarına devam ediliyor. Daha önce dikimi yapılan alanlara 50 bin fidan daha ilave ediliyor. Aralık ayında başlayan çalışmalar bu ay tamamlanacak. Böylelikle 640 hektarlık alanda 1 milyon 70 bin fidana ulaşılmış olacak. İzmir’in önemli yeşil alanlarından biri olan Kültürpark’ta 9 bin 500 ağaç bulunuluyor. Tahtalı Havzası’na dikilen ağaç sayısı, Kültürpark’taki ağaç sayısının 113 katına ulaşıyor.



İzmir'in içme suyu kaynağı korunuyor

Kent ormanları büyüyor

Ağaçlandırma çalışmaları için 2001 yılından bu yana 3.6 milyon lira harcayan İZSU’nun Tahtalı Barajı Mutlak Koruma Alanı'nı fıstık çamı, kızıl çam, Kıbrıs akasyası, yalancı akasya, demir ağacı, mantar meşesi, palamut meşesi, sakız ağacı, tesbih ağacı, aylantus, kara servi, mavi servi gibi türlerde yeşillendirdi. Son olarak dikimi devam eden 50 bin fidan türü arasında ise aylantus, tesbih, yalancı akasya ve mavi bulunuyor.İZSU Genel Müdürlüğü yetkilileri, Tahtalı Baraj havzasında gerçekleştirilen ağaçlandırma çalışmaları ile İzmir'in en önemli içme suyu kaynağını hem erezyondan hem de kirlilikten koruyarak ekonomik ömrünü uzatmayı hedeflediklerini, çevreye duyarlı bir yaklaşımla başlatılan ağaçlandırma çalışmalarının gelecek yıllarda da devam edeceğini belirtti.İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentteki yeşil dokuyu artırma çalışmaları çerçevesinde Portakal Vadisi, Adatepe, Emek Mahallesi, Evka 1, Kadifekale, Yeşildere, Asarlık, Erzene Mahallesi, Balatçık, Ayrancılar, Egekent, Seyrek, Ulukent, Bademler, Yelki, Uzundere, Sasalı, Kırıklar, Villakent, Örnekköy, Evka-7, Gökdere, Yelki ve Süleymanlı'da 5 milyon 300 bin metrekareden fazla alanda ağaçlandırma yaptı. Ömrünü tamamlayan hafriyat depolama sahaları binlerce ton toprakla kapatılarak üzerlerine 229 bin 239 ağaç ile 107 bin 587 çalı bitkisi dikildi. 2017 yılında Bornova Gökdere, Güzelbahçe Yelki ve Menemen Süleymanlı Mahallesi’nde oluşturulan yeni kent ormanları da dahil olmak üzere, kente 805 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırıldı. Onbinlerce fidanın dikimiyle oluşturul an kent ormanları, İzmirliler için alternatif dinlenme alanları haline geldi.