İzmir Büyükşehir'den tatile girecek öğrencilere müjde!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yarı yıl tatiline girecek öğrenciler için dopdolu bir etkinlik programı hazırladı. Buca Sosyal Yaşam Kampüsü bünyesinde açılan Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde “Tatil Günlüğü” programı düzenlenecek. Çocuklar tatil süresince atölye etkinliklerine, gezilere ve film gösterimlerine katılarak keyifli bir sömestr geçirecek

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete açtığı Buca'daki Sosyal Yaşam Kampüsü'nde yarı yıl tatiline giren 7-14 yaş arası çocukları keyifli bir tatil programı bekliyor. “Tatil Günlüğü” adı verilen etkinlik çerçevesinde çocukların tatil süresince dolu dolu ve eğlenceli vakit geçirmeleri hedefleniyor.



Hafta içi her gün çeşitli atölyeler, geziler ve film gösterimlerinin gerçekleştirileceği etkinliğe 7-14 yaş arasındaki çocuklar ücretsiz kayıt yaptırabilecek. Tatil Günlüğü süresince taş boyama, hama, ebru, kukla, çocuk hakları, maske, farkındalık ve seramik atölyeleri açılacak; işaret dili ve film gösterimleri gerçekleştirilecek.



Kontenjanların sınırlı olduğu programa katılmak isteyen veliler, İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Çocuk ve Gençlik Merkezi'nin 293 38 84 - 293 33 92 numaralı telefonlarından bilgi alabilecekler.



Çocuk ve Gençlik Merkezi'ne ilgi büyük



İzmir Büyükşehir Belediyesi Buca Sosyal Yaşam Kampüsü içinde yer alan Buca Çocuk ve Gençlik Merkezi, geçtiğimiz Ekim ayında faaliyete geçti. 3 bin m² kapalı alana sahip merkez, 3-14 yaş arası çocuklara hizmet veriyor. Merkezde çocukların okul dışı zamanlarında eğitici, öğretici ve eğlenceli zaman geçirmeleri sağlanırken bilim, sanat ve kültür alanlarında bilgi ve becerilerini arttırmaları hedefleniyor. Ayrıca merkezden hizmet alan çocuklar ve ebeveynleri, burada görevli psikologlar tarafından gerçekleştirilen psiko-drama grupları, grup terapileri ve bireysel danışmanlık hizmetinden de yararlanıyor. Açıldığı günden bu yana merkeze 358 çocuk kayıt yaptırdı.



