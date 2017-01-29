İzmir Büyükşehir'den 'turizm cenneti'ne modern garaj

İzmir'in turizm cennetlerinden biri olan Selçuk İlçesine, semt garajı geliyor

İzmir Büyükşehir'den 'turizm cenneti'ne modern garaj

Efes, Meryem Ana ve Şirince ile tanıtan Selçuk İlçesi'ne semt garajı geliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, turizm cennetinin modern bir semt garajına sahip olması gerektiğini düşündü ve kolları sıvadı.

Garajla ilgili proje de tamamlandı. Şimdi Büyükşehir, mimarisi ile beğeni toplayacak semt garajını yapmaya hazırlanıyor.

Hem güncel yönetmeliklere uyumlu hem de engellilerle dost olacak garaj için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacak. Garaj ilçenin İsabey Mahallesi'ne yapılacak. Garajın burada büyükşehire ait 10  bin m² büyüklüğündeki araziye yapılacağı öğrenildi.

Selçuk'a kazandırılacak yeni semt garajı 16 minibüs, 15 otobüs peronuyla ilçenin ulaşım ihtiyacına cevap verirken, nitelikli ve ferah bekleme alanları, kafe, büfe, market ve bilet satış ofisi gibi sosyal-ticaret alanları, yaklaşık 100 araçlık kapalı ve açık otoparkları ile bu işlevi destekleyecek.

Etiketler; #selçuk #selçuk garaj #izmir büyükşehir
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