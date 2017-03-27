İzmir Büyükşehir'den ücretsiz kent turu

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 yılından bu yana sürdürdüğü ve büyük ilgi gören İzmir kent turlarının “Bahar Etabı”, 31 Mart 2017 Cuma gününden itibaren başlıyor. 10 Haziran’a kadar cuma ve cumartesi günleri düzenlenecek ücretsiz kent turlarına katılmak isteyenler, Büyükşehir Belediyesi web sitesi (www. izmir .bel.tr) üzerinden online rezervasyon yaptırabilecek.

Bu turlar kaçmaz

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmirliler’in yaşadıkları şehri daha iyi tanıması, tarihi ve doğal zenginliklerini görmesi için düzenlediği “ücretsiz kent turları”na yeniden başlıyor. 2015 yılından bugüne kadar yaklaşık 3 bin İzmirlinin katıldığı, tarihi ve turistik ören yerlerine günübirlik gezilerini kapsayan program “Homeros Vadisi”, “İzmir Doğal Yaşam Parkı-Kuş Cenneti” ve “İzmir Tarih Turu” olmak üzere üç farklı etapta yapılıyor. Kent turları, profesyonel turist rehberleri eşliğinde gerçekleştiriliyor.31 Mart’tan itibaren cuma ve cumartesi günleri ücretsiz olarak düzenlenecek turlara katılım rezervasyonla gerçekleşecek. Arzu edenler, rezervasyon için http://www.izmir.bel.tr/TurOtobusuKayit/891/tr’den ya da 293 14 84 numaralı telefonları arayabilecek. İzmir Kent Tur’unun ilk dönemi 10 Haziran’da sona erecek.Turlar, Konak Meydanı’ndaki İzmir Büyükşehir Belediyesi önünden saat 09.00’da başlıyor. Yarım gün sürecek turlar yine aynı noktada sona eriyor. “İzmir Tarih Turu” gezi programı kapsamında Kadifekale, Antik Tiyatro, Aziz Vukolos Kilisesi, Emniyet Oteli (Mola), Hatuniye Meydanı ve Dönertaş Sebili, Emir Sultan Türbesi, Tasarım Atölyesi, Agora, Kemeraltı – Havra Sokağı geziliyor. Program, Kemeraltı’ndaki Kızlarağası Hanı turu ile son buluyor.“İzmir Kuş Cenneti ve Doğal Yaşam Parkı Turu” kapsamında, İzmir Kuş Cenneti’nde bölge hakkında görüntülü sunumlar eşliğinde bilgilendirme yapılıyor. Otobüs ile dolaşılarak alan tanıtılıyor. İsteyenler Homa Dalyanı’nda yürüyüş yapabiliyor. Daha sonra Kuş Cenneti’nden Sasalı’daki İzmir Doğal Yaşam Parkı’na hareket ediliyor.“Homeros Vadisi Turu” kapsamında ise Bornova Kayadibi Köyü’ne gidilerek Homeros Vadisi’nde keyifli doğa yürüyüşleri gerçekleştiriliyor.