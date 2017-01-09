İzmir Büyükşehir'den üniversiteye hazırlanan gençlere destek

İzmir Büyükşehir Belediyesi, liseli gençlerin üniversite sınavına ilişkin kaygılarını ortadan kaldıracak “Birlikte Kolaylaştıralım Hayatı” adlı yeni bir proje daha başlattı

Proje kapsamında öğrencilere ve ailelerine olumlu düşünme, hedef ve amaç oluşturma, farkındalık gibi konularda danışmanlık hizmeti veriliyor. Öğrenci ve aileler, İzmir’deki üniversite kampüslerini de ziyaret edip okumak istedikleri bölüm ve meslekler ile ilgili bilgi de alıyor.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’ye örnek olacak yeni bir projeye daha imzasını atıyor. Sosyal Projeler Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan “Birlikte Kolaylaştıralım Hayatı” projesiyle birlikte gençlerin gelecek kaygılarına da el uzatan Büyükşehir Belediyesi, merkezden uzak ilçelerdeki 16–18 yaş arasındaki gençlere ve ailelerine hem üniversite sınavı öncesinde yaşanabilecek zorlukları göğüslemeleri hem de öğrencilerin hedeflerini belirleyebilmeleri için kolaylık sağlayacak. 25 kişilik gruplar halinde danışmanlık hizmetleri ve teknik gezilerin de yapıldığı projede “Sınav mı Hayatım? Hayatım mı sınav?” semineriyle gençlerin sınava ilişkin tüm sorularına da yanıt veriyor.



İlk kez kampüsle tanıştılar



Gençleri hayallerine yaklaştıran ve bu süreçte stresi en aza indirmeyi hedefleyen “Birlikte Kolaylaştıralım Hayatı” projesinin startı Torbalı'da verildi. Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştirilen ilk proje uygulamasında, gençlerin kişisel gelişimine yönelik farkındalık çalışması yapıldı. Ailelere de farklı bir oturum ile çocuklarının yaşadıkları bu süreçleri daha iyi kavrayabilmeleri ve ergenlik döneminde çocuklarına yaklaşmalarına ilişkin eğitim verildi. Bu çalışmalar sonrasında gençler ve aileleri, İzmir’deki üniversitelere götürülerek akademisyenlerle iletişime geçmeleri ve okumak istedikleri bölüm ve meslekler ile ilgili bilgi almaları sağlandı. Gençler, bu ziyaret sırasında kampüs hayatını deneyimleme fırsatı da buldu.



Yerel Hizmetler Müdürlüğü’nün bulundukları ilçelerdeki alan deneyimi ve yönlendirme desteği ile yapımı gerçekleşen proje, 2017 yılında farklı ilçelerde uygulanmaya devam edecek. Bu hizmetten yararlanmak isteyen gençler ve aileleri, 293 17 14 numaralı telefonu arayabilir.



