İzmir Büyükşehir'den yerelde kalkınma için yeni adımlar

Hizmet alanı 30 ilçeye genişleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, Yarımada ve Gediz-Bakırçay havzalarından sonra Torbalı, Menderes, Ödemiş, Tire, Bayındır, Beydağ, Kiraz ve Selçuk ilçelerine yönelik Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma ve Yaşam Stratejisi çalışmasını da tamamladı. Üniversiteler işbirliği ile hazırlanan çalışmada havzanın her yönden kalkınması hedeflendi

Geçtiğimiz yıllarda “İzmir Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi” ve “Gediz-Bakırçay Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi”ni hayata geçiren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Küçük Menderes’teki 8 ilçeyi kapsayan havza bazlı kalkınma stratejisi çalışmalarını da tamamladı.



Tarihi Havagazı Fabrikası’nda gerçekleşen tanıtım toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, günümüz dünyasında ülkelerle birlikte havzalar ve kentlerin de yarıştığını belirterek “Bu yarışta biz de varız. Hemşerilerimizi kalkındırmak ve refah içinde yaşamalarını sağlamak için kalkındırma stratejimizi belirledik ve hayata geçirmeye başladık” diye konuştu.



Kentin üç önemli havzasına yönelik kalkınma stratejisi planlarının “ben yaptım oldu” mantığıyla değil, aklın ve bilimin rehberliğinde, katılımcı süreçlerin monucunda hazırlandığına dikkat çeken Başkan Kocaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:





Daha işin başındayız



“Kalkınma hedefine yönelik çalışmalarımızda sorunları teker teker çözmeye çalışıyoruz. Bıkmadan usanmadan bunu sürdürmek zorundayız. 1 -2 sene rehavete kapılırsak, bu model çökebilir. Hem biz, hem ilçe belediyeler, hem ziraat odaları, hem kooperatif üreticileri birlikte olmak ve hedefe kilitlenmek zorundayız. Bugün İzmir’in geldiği nokta tesadüf değil. Çalışarak, aklın ve bilimin rehberliğinde, sessiz ve sakin adımlarımızın ne işe yaradığını, harcadığımız her kuruşun ne etki yaratacağını izleyerek bu noktaya geldik. Daha işin başındayız. Şimdi 1’i 2, 2’yi 4 yapmaya başladık. Sonunda geometrik büyümeyi yakalayıp 4’ü 16 yapacağız. Bunun için karşılıklı güven lazım; onda da sorun yok. Daha yeni yatırımlar yapacağız. Soğuk hava paketleme yatırımlarıyla mevsimi uzatmaya ve pazarlama gücünü artırmaya yönelik çalışmalarımızla emeği maksimum faydaya dönüştürmeye kararlıyız.”





1.3 milyon adet zeytin fidanı dağıttık



Urla’da 200 dönüm arazi üzerinde kuracakları Yarımada merkez şantiyesinde ağaçların bir kısmını koruduklarını, şantiye koşullarında zarar görmesinden endişe edilen bir kısım zeytin ağacını da Bademli’deki Doğal Yaşam Köyü’ne aktardıklarını kaydeden Başkan Aziz Kocaoğlu, “Bin yaşında da olsa, zeytin ağacı uygun yerlere taşındığında yeniden meyve vermeye başladığını dünya alem biliyor. Biz üreticimize 3 milyon 500 bin fidan dağıttık. Bunun 1 milyon 350 bini zeytin fidanı.. Kentimizde zeytin popülasyonu artırmada en büyük destekçisi Büyükşehir Belediyesi’dir” diye konuştu.



İzmir’deki yerli otomobil üretimi çabalarına da değinen Başkan Kocaoğlu, “Bu lokomotif yatırımın gelmesi, İzmir’in kalkınmasına çok önemli bir katkıda bulunacak” dedi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Norveç’teki NATO tatbikatı sırasında yaşanan olayı şiddetle kınadığını da sözlerine ekledi.





Yol haritası 700 katılımcı ile çizildi



“Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma ve Yaşam Stratejisi” ile ilgili çalışma sürecini ve yapılması planlananları anlatan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Koray Velibeyoğlu ise özetlen şunları söyledi:



"Bu çalışma İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi işbirliği ile katılımcı bir süreçle hazırlandı. Her ilçede ayrı ayrı toplantılar düzenledik ve yerel paydaşlarla buluştuk. Özellikle bölge halkının katılımı, çalışmayı daha nitelikli kıldı. Sonra 8 ilçenin temsilcileri ile bir araya gelerek ortak sorunları, ortak değerleri tespit ettik ve yol haritasını oluşturduk. Meslek odaları, sektör temsilcileri ve derneklerle toplantı yaptık. 700'ün üzerinde katılımcı ile bu çalışmayı ortaya çıkardık. Artık İzmir’in merkez dışındaki ilçeleri hakkında önemli bir bilgi birikimine sahibiz. Bu birikim elbet kentin faydası için kullanılacak bir yol bulacaktır.”





Çok yönlü gelişim



"Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma ve Yaşam Stratejisi" kapsamında 5 stratejik ana tema, 15 stratejik gelişme ekseni ve 273 varlık odaklı kalkınma fikri oluşturuldu. Bu sayede bölgenin yalnızca kırsal özellikleriyle değil, çok yönlü olarak gelişmesi hedeflendi.





İşte K.Menderes’in yol haritası



· Havza tarım bilgi sisteminin oluşturulması,



· Kırsal alandaki kadın girişimciliğin desteklenmesi,



· Havza içi ormanlarındaki tıbbi aromatik bitkilerinin orman dışında, tarımsal üretim içerisinde yetiştiriciliğinin yapılması, tanıtılması ve markalaşmasının sağlanması, işleme tesislerinin kurulması (kekik, kantaron, adaçayı vb.)



· Hayvancılık ihtisas bölgelerinde geri dönüşüm teknolojilerinin uygulanması (biyogaz, hayvan ahırlarının çevreye olan olumsuz etkilerinin giderilmesi amacıyla ortak hayvan damlarının ve arıtma tesislerinin yapılması



· Yöresel tarım ürünlerinin coğrafi işaretlenmesi ve markalaştırılmasının teşvik edilmesi



· Havzada süt toplanan köylerin yollarının öncelikle iyileştirilmesi (örneğin İğdeli-Örencik yolu; Haliller-Sırımlı-Solaklar-Olgunlar-Örencik- Karabolu- Ömürlü yolu)



· Deniz ve tatlı su balıkçılığı alanında barınak, liman ve işleme tesislerinin kurulması ve yatırımların teşvik edilmesi



· İyi tarım ve organik tarım ürünleri ile sağlıklı gıda pazarlarının oluşturulması



· Menderes’teki hobi bahçelerinin yeniden canlandırılması



· Tire’de keçeci, nalıncı, urgancı, yorgancı vb. alanlarda eğitim verilmesi, üretimin sürdürülmesi ve pazarlanmasında kolaylaştırıcı olunması



· Tire’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası’na başvuru sürecinde destek sağlanması ve kolaylaştırıcı olunması



· Bayındır ilçe merkezinde yer alan Başar Han, Papaz Evi gibi yapıların restorasyonunun yapılarak tasarım atölyesi vb. etkinliklerin yapılacağı ortamların oluşturulması



· Yamaç paraşütü sahalarının belirlenmesi



· Efes’e gelen yabancı turistlerin gezi programlarına gecelemeli turların dahil edilmesi



· Gölcük Gölü çevresi rekreasyon projesinin (yürüme yerleri, bisiklet parkurları, su sporları, gondol turları vb.) hazırlanması ve uygulanması



· Turizmin canlandırılması için festivaller, kamp, karavan alanları, pazarlar vb. ulusal ve uluslararası boyutta düzenlenmesi (Kamp-karavan Bozdağ ve Gölcük’te) (Bayındır Çiçek Festivali, Ödemiş Süs Bitkileri Fuarı vb.) (Torbalı Rumeli Balkan Göçmenleri Festivali)



· Küçük Menderes nehri kirliliğinin tam karakterizasyonunun yapılması



· Yenilenebilir Enerji Kaynakların Geliştirilmesi



· Üreticilerin eğitimlerle etkinliğinin artırılması