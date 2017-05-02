İzmir Büyükşehir'den zeytin üreticisine destek

Kırsalda verimi artırmak ve ürün kalitesini yükseltmek için üreticiye yaptığı desteklerle öne çıkan İzmir Büyükşehir Belediyesi, bu kez de zeytin üreticilerinin sıkça yaşadığı sorun olan “halkalı leke hastalığı”na karşı harekete geçti. Selçuk’un Barutçu ve Menderes’in Gölova köylerinde başlatılan ilk uygulamada 182 üreticiye bordo bulamacı (bitki ilacı) dağıtıldı ve ilaçlama yapıldı.



“Yerelde kalkınma” hedefinde emin adımlarla ilerleyen İzmir Büyükşehir Belediyesi, kırsalda gerçekleştirdiği hizmetlere aralıksız devam ederken bunlara bir yenisini daha ekledi. Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı öncülüğünde zeytin üreticilerinin büyük sorunu olan “halkalı leke hastalığı”yla ilk mücadele çalışmaları Selçuk’un Barutçu Köyü ile Menderes’in Gölova Köyü’nde başladı. Halkalı leke hastalığına karşı üreticinin omuzlarındaki yükü hafifletecek olan Büyükşehir Belediyesi, hastalığa karşı doğru mücadele yönteminin seçilmesi, doğru zamanda doğru uygulamaların yapılarak uygun teknikle koruma ve mücadelenin yapılmasını amaçlıyor. Pilot bölge seçilen Barutçu ve Gölova köylerinden toplam 182 zeytin üreticisinin yararlandığı bu destekle üreticiye hem hastalıkla mücadele konusunda bilgi veriliyor hem de bordo bulamacı denilen ve bitki hastalıklarına karşı kullanılan ilaç dağıtılıyor.





76 bin 510 zeytin ağacı hastalıktan kurtarılacak

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ziraat Odaları işbirliğiyle kurulan ‘Ortak Tarım Makineleri Parkı’ bünyesindeki ilaç makineleriyle zeytin ağaçlarına iki aşamalı ilaçlama yapıldı. Büyükşehir Belediyesi’nin üreticisiyle verdiği bu mücadeleyle Gölova köyünde 57 bin 760, Barutçu köyünde 18 bin 750 adet olmak üzere toplam 76 bin 510 adet zeytin ağacında ve toplam 2 bin 550 dekarlık alanda halkalı leke hastalığı ile mücadele gerçekleştirilmiş oldu.