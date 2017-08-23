İzmir Büyükşehir'e İtalyan ziyareti

İtalya Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı yelkenli eğitim gemisi İzmir'e geldi. Palinuro isimli geminin komutanı Kur. Yarbay Giuseppe Valentini, gemide eğitim gören öğrencilerle birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni ziyaret etti

İtalya İzmir Konsolosu Dr. Luigi Iannuzzi ile İtalya Büyükelçiliği Savunma Ateşesi Dz. Kur. Albay Daniele Civico’nun da eşlik ettiği ziyarette, donanma heyetini İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan karşıladı. İzmir’e ilk kez geldiğini ve çok beğendiğini söyleyen Komutan Valentini, “Körfez’e girerken bu güzelliği daha iyi görebilmek için gemimizle limana çok yavaş bir şekilde yanaştık. Kaldığımız süre içinde öğrencilerimizle birlikte İzmir’in önemli tarihi, turistik bölgelerini ziyaret ettik. İzmir ziyaretimiz ileride İtalyan Deniz Kuvvetlerinin bir parçası olacak öğrencilerimizin bu coğrafyayı tanıması açısından da çok faydalı oldu” diye konuştu.



İki ülke halkı arasındaki benzerliklere dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Sırrı Aydoğan ise İtalyan denizcileri İzmir’de ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.



