İzmir Büyükşehir, ekmeği 60 kuruştan satacak!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kent Ekmek Fabrikası’nda ürettiği 250 gramlık ekmeği 60 kuruştan satmaya başladı. Daha önce 300 gram ekmeği 75 kuruştan satışa sunan Büyükşehir, böylece yüzde 4’lük indirim yapmış oldu. Kent Ekmek’in Ramazan’da piyasaya sunacağı 300 gramlık pide de geçen yılki gibi yine 1 TL’den satılacak.



Dar gelirli ailelere ucuz, kaliteli ve hijyenik ekmek ulaştırmak için kurulan İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Ekmek Fabrikası, 75 kuruştan satışa sunduğu 300 gram ekmeğin gramajını 250 grama, fiyatını da 60 kuruşa düşürdü. Bu yeni düzenlemeyle Kent Ekmek Fabrikası’nda üretilen ekmeklerin fiyatında yüzde 4 indirime gidilmiş oldu. İzmir Fırıncılar Odası'nın Ocak ayında İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Gıda Komisyonu'na yaptığı başvurunun kabul edilmesi üzerine, kentte 250 gram ekmeğin fiyatı, 1 Mayıs'tan geçerli olmak üzere 1 TL’den 1,25 TL’ye yükseltilmişti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayı boyunca satışa sunulan 300 gramlık pide fiyatına bu yıl da zam yapmadı. Ramazan pideleri geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine Kent Ekmek büfelerinde 1 TL.’den satışa sunulacak.



İzmir’de her gün 50 adet Kent Ekmek Büfesi aracılığıyla, üretiminde hiçbir katkı maddesi kullanılmayan ve el değmeden üretilen 50 bin civarında ekmek satılıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Çiğli’deki Kent Ekmek Fabrikası’nda ayrıca glütensiz ekmek de üretiliyor. Bu ekmekler sadece İzmir’de değil, 74 şehirdeki çölyak ve fenilketonüri hastaları için de umut oluyor. İthali 9 ile 15 lira arasında olan bu özel ekmekleri sadece 1.5 liradan satışa sunan Büyükşehir, kargoyla ülke genelindeki tam bin 200 noktaya ulaştırıyor.



Gönül rahatlığıyla yiyebilirsiniz

2009 yılında açılan Kent Ekmek Fabrikası, hizmet vermeye başladığı ilk günden bu yana üstün teknolojik donanımı ve üretiminden kasalanma ve satışına kadar uyguladığı hijyen kuralları ile öne çıkıyor. El değmeden üretilen ve tüketiciye kadar aynı şekilde ulaştırılan ekmekler, 12 ay içinde biyolojik çözünürlüğe uğrayıp yok olan “çevre dostu” poşetlere konuyor. Ekmeklerin taşındığı polietilen birinci sınıf plastik kasalar, gün aşırı otomatik makinede yapılan dezenfektanlı yıkama işleminden geçiriliyor. Ekmeğin taşınmasında kullanılan üstü kapalı araçların içi ve dışı da her gün dezenfektanla yıkanıyor.